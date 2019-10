Kommentar zum Sperrmüll in Bonn : Hohe Kosten

Nicht mehr an festen Terminen, sondern nur noch auf Abruf will Bonnorange nach Ablauf des Pilotprojekts den Sperrmüll in ganz Bonn abholen.

Meinung Bonn Das System Sperrmüll auf Abruf in Bonn stößt einer Umfrage zufolge auf positive Resonanz. Auch wenn die Straßen dadurch offenbar sauberer sind, hat das neue Prinzip allerdings einen Haken, kommentiert GA-Redakteurin Lisa Inhoffen.

Zumal das etablierte System den großen Charme hat, dass viele Dinge, die man nicht mehr braucht und zum Sperrmüll stellt, von anderen aussortiert und mitgenommen werden. Nachhaltiger geht es kaum, deshalb wäre eine Änderung des Systems gerade auch in Zeiten, wo alle über mehr Klimaschutz diskutieren, ein falsches Signal. Zwar bietet Bonnorange den Teilnehmern des Pilotprojekts hinsichtlich der Möglichkeit der Wiederverwertung bestimmter Sperrmüllsachen eine Beratung an. Doch das Gros der Befragten, so räumt Bonnorange selbst ein, hat kein Interesse an einer Beratung. Schließlich müssten die Leute den ausrangierten Stuhl oder die alte Matratze in der Regel selbst zum Second-Hand-Kaufhaus karren.