Kommentar zur Corona-Krise in den USA : Historischer Kraftakt

Meinung Washington Vor vier Wochen erklärte US-Präsident Donald Trump die Corona-Epidemie noch zu einer kleinen Episode am Rande. Die wochenlange Verharmlosung hat alles nur schlimmer gemacht, kommentiert unser Autor.

Man glaubt es kaum, aber es ist tatsächlich erst vier Wochen her, dass Donald Trump die Corona-Epidemie zu einer kleinen Episode am Rande erklärte. Man habe es in Amerika mit 15 Krankheitsfällen zu tun, sagte er, binnen weniger Tage werde die Zahl auf null sinken. Am Freitag, nach dem Stand vom Vormittag, waren der Johns-Hopkins-Universität zufolge rund 86.00 Menschen in den USA mit dem Coronavirus infiziert, mehr als in China, mehr als in Italien. Auch wenn die Dunkelziffer in jedem Land größer als die amtlichen Zahlen sein dürfte, zwischen New York und Seattle liegt sie wohl besonders deutlich darüber. Zu spät hat man mit dem Testen begonnen, zu lange hat der Präsident die Realität schöngefärbt, indem er von „großartigen“ Virentests sprach, während in Wahrheit viel zu wenig passierte.