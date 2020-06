Kommentar zu Hass im Netz : Genau hinschauen

Meinung Kassel Vor einem Jahr wurde der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke ermordet. Über Jahre hinweg wurde er angefeindet – umso wichtiger ist es, dass die staatlichen Behörden weiterhin genau hinschauen.

Am Dienstag war es genau ein Jahr her, dass der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke auf der Terrasse seines Hauses ermordet wurde. Eine Tat, die Politikern, Mitarbeitern von Sicherheitsbehörden und vielen anderen Menschen bewusst gemacht hat, was sich aus Hetzbotschaften im Netz entwickeln kann. Denn Lübcke war über Jahre immer wieder angefeindet worden, weil er die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung unterstützt hatte. Insofern ist es richtig, dass die staatlichen Behörden weiterhin genau hinschauen und am Donnerstag gegen 40 Männer und Frauen vorgegangen sind, sie vernommen und zahlreiche Wohnungen durchsucht haben.