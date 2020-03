Kommentar zum Kreislauf-Wirtschaftsgesetz : Für Euphorie zu früh

Meinung Brüssel Das Kreislauf-Wirtschaftsgesetz bringt Schwung in den Grünen Deal der EU. Nach fünf verlorenen Jahren, in denen sich kein Hersteller um die Auflagen der EU gekümmert hat, könnte nun tatsächlich etwas passieren, findet unser Autor.

Dieses Papier bringt Schwung in den Grünen Deal der EU. Denn die Brüsseler Kommission hat mit großer Gründlichkeit die Produktpalette unserer Gesellschaft auf Wiederwendbarkeit, Rohstoffverbrauch und CO 2 -Belastungen bei der Herstellung durchleuchtet. Herausgekommen ist zwar vieles, was bereits 2015 in dem damaligen Gesetz zur Kreislaufwirtschaft enthalten war – wie das „Recht auf Reparatur“.