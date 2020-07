Kommentar zur Präsidentschaftswahl in Polen : Extrem bitter

Meinung Antideutsche Attacken haben in polnischen Wahlkämpfen eine ungute Tradition. Doch Amtsinhaber Duda ordnet alles dem einen Ziel unter: dem Machterhalt der PiS. Das ist extrem bitter, weil die Versöhnung zwischen Polen und Deutschen 75 Jahre nach dem Krieg eigentlich auf einem guten Weg ist, meint unser Autor.

Das ist extrem bitter, weil die Versöhnung zwischen Polen und Deutschen 75 Jahre nach dem Krieg eigentlich auf einem guten Weg ist. In den vergangenen Jahren ist die Bereitschaft in Deutschland sogar spürbar gewachsen, sich dem historischen Leid der Polen noch einmal aufmerksamer und empathischer zuzuwenden. In Berlin dürfte es dazu bald einen neuen Gedenkort geben. Und auch die Menschen diesseits und jenseits von Oder und Neiße sind sich in den vergangenen 30 Jahren immer näher gekommen. Da bleibt nur zu hoffen, dass die aktuelle Hasskampagne nicht verfängt.