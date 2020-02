Kommentar zur Hamburg-Wahl : Es geht auch anders

Meinung Hamburg Wenn es eines Belegs bedurft hätte, dass die Bundes-SPD auf dem Holzweg ist, dann hat die Wahl in Hamburg ihn geliefert. Die Hansestadt neigte quer durch die Parteien noch nie zu besonders ideologischen Postionen. Der Pragmatismus regiert, kommentiert Helge Matthiesen.

Die SPD macht in Hamburg traditionell sozialdemokratische Großstadtpoliltik: Wirtschaft und Hafen müssen laufen, damit das Geld für die Bearbeitung sozialer Probleme da ist. Da hält man sich nicht unbedingt mit ökologischen Details auf. Die Elbe wird ausgebaggert. Gegen Wohnungsnot hilft hier wie überall nur Wohnungsbau. Man plant lieber groß als klein und setzt die Projekte dann auch um. Mehr Pragmatismus geht kaum. Diese Politik entspricht der Haltung von Olaf Scholz, den Peter Tschenschner erfolgreich beerbt hat. Er ist ein eher unauffälliger, aber effektiver Erster Bürgermeister. Darauf kommt es in Hamburg an. Sein Erfolg bringt die SPD in der Bürgerschaft in eine komfortable Lage. Sie kann mit der CDU oder mit den Grünen regieren. Vielleicht sogar mit der Linken. Ohne die Genossen geht nichts.