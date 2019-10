Kommentar zum CDU-Bürgermeisterkandidaten in Wachtberg : Entzweite Partei

Kommentar zum CDU-Bürgermeisterkandidaten in Wachtberg

Meinung Wachtberg Es war knapp für Jörg Schmidt, der nun zum Bürgermeisterkandidaten der Wachtberger CDU gewählt wurde. Zwar wurde in der Partei viel von „Geschlossenheit“ geredet, diese sollte sie aber auch erstmal herstellen, kommentiert GA-Redakteurin Silke Elbern.

Denkbar knapp hat sich Jörg Schmidt am Donnerstagabend die Chance auf den Einzug ins Rathaus 2020 gesichert. Die eine Stimme mehr steht auch sinnbildlich für die Zerrissenheit der Wachtberger Christdemokraten. In Partei und Fraktion rumort es schon seit Längerem. Von zwei Lagern möchte öffentlich natürlich keiner sprechen, das Wort „Grabenkampf“ fiel am Freitag aber.