Kommentar zum Bevölkerungswachstum : Hinter der Zahl

Dicht gedrängt laufen Menschen über die Königsallee in Düsseldorf. In Deutschland leben immer mehr Menschen, aber das Bevölkerungswachstum schwächt sich ab. Foto: dpa/Martin Gerten

Meinung Bonn Die Kurve steigt weiter an, aber ist flacher. Das zeigt die aktuelle Bevölkerungsschätzung. Hinter der Zahl stecken jedoch viele offenen Fragen, kommentiert Chefredakteur Helge Matthiesen.

Deutschland wächst. Das ist eine gute Nachricht. Das Land ist jenseits seiner Grenzen attraktiv, weil es Arbeitsplätze bietet. Es ist für viele ein Ort ist, an dem sie gerne leben wollen, weil er wohlhabend ist, offen und politisch stabil.

Das ist wichtig, denn die Wirtschaft findet nur noch ausreichend Arbeitskräfte, weil es diese Zuwanderer gibt. Nirgends wird das so deutlich wie im Gesundheitswesen. Ohne diese Zuwanderung wäre der Wohlstand in Gefahr. Könnte sich die Gesellschaft nur auf jene Menschen stützten, die in Deutschland geboren und aufgewachsen sind, dann hätte der Schrumpfungsprozess schon 1972 begonnen, und unser Land würde sehr alt aussehen.