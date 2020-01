Kommentar zum Tod von Kobe Bryant : Eine Inspiration, ein Sportheld und noch mehr

Meinung Köln Im Alter von nur 41 Jahren ist Basketball-Legende Kobe Bryant bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen. Auch wenn er egoistisch und unnachgiebig sein konnte, ist sein Tod ein riesiger Verlust, kommentiert unser Autor.

Was bleibt, wenn alle Pokale verblasst sind? Was bleibt dann noch haften, was überdauert die Karriere, im besten Fall für immer? Bei Kobe Bryant eine ganze Menge. Und dennoch ist sein Tod ein riesiger Verlust.