Kommentar zur Ausgehbeschränkungen : Eine Illusion

Meinung Bonn Die Maßnahmen gegen die weitere Ausbreitung des Coronvirus sind nur vorrübergehend. Da niemand weiß, wie lange die Maßnahmen noch andauern, brauchen wir eine Exit-Strategie, wie wir schrittweise ins normale Leben zurückkehren können, kommentiert Eva Quadbeck.

Die Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus sind vorübergehend verhängt worden. Wie lange sie tatsächlich dauern müssen, weiß niemand. Brauchen wir also eine Exit-Strategie? Ja! Es ist aber nicht sinnvoll, über einen Exit so zu sprechen, als könne man die Maßnahmen zur Beschränkung des öffentlichen Lebens bald wieder aufheben. Damit weckt man Hoffnungen, die zu Enttäuschungen führen müssen.

Die Aufhebung der strengen Regeln können nur in dem Rahmen erfolgen, in dem das Gesundheitssystem in der Lage ist, mögliche Neuerkrankungen angemessen zu versorgen. Dazu bedarf es mehr Schutzausrüstung, mehr Desinfektionsmitteln, mehr Tests. Eine Rückkehr in den normalen Alltag wird vollumfänglich erst dann möglich sein, wenn es ein Medikament gegen das Virus gibt – oder besser noch einen Impfstoff.