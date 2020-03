Kommentar zur Palotti-Klage : Eine Frage der Taktik

Rheinbach Dass vier Ratsmitglieder den Bürgermeister verklagen, kommt in der hiesigen Kommunalpolitik nicht oft vor. Dass die Klage vor dem Kölner Verwaltungsgericht wegen des Rheinbacher Pallotti-Areals ein zweischneidiges Schwert für die klagende SPD werden könnte, findet GA-Redakteur Mario Quadt.

Mit einem scharfen Schwert in der Hand machen sich die Rheinbacher Sozialdemokraten auf, Bürgermeister Stefan Raetz (CDU) in den letzten Monaten seiner fast 21 Jahren währenden Amtszeit zu einer Dienstreise nach Köln – zum dortigen Verwaltungsgericht – zu bewegen. Nicht häufig kommt es in der hiesigen Kommunalpolitik vor, dass Ratsmitglieder den Bürgermeister verklagen.