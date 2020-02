Kommentar zur Entschädigung für VW-Kunden : Ein Fortschritt

Meinung Wolfsburg Einige Hundert Millionen Euro Entschädigung muss Volkswagen an seine deutschen Kunden zahlen. Das noch jungen Instrument der Musterfeststellungsklage, auch „Einer für Alle-Klage“ genannt, hat die erste große Bewährungsprobe bestanden, kommentiert unser Autor.

Diese Art der Massenklage ist für die Verbraucher ein Fortschritt. Das Verfahren hat allerdings auch Unzulänglichkeiten an den Tag gebracht. So verläuft die Registrierung beim Bundesamt für Justiz zum Beispiel nicht reibungslos. Es ist lange unklar, wie viele Geschädigte zur Teilnahme an der Klage berechtigt sind. Schwerer wiegt, dass die Richter keine Vorgaben für die Höhe von Entschädigungen machen, sondern nur grundsätzlich über einen Anspruch darauf entscheiden.

Die EU bereitet gerade eine Verbesserung an dieser Stelle vor und will es ermöglichen, dass die Gerichte auch den Umfang von Entschädigungsleistungen festlegen dürfen. In diesem Fall hätten die Verbraucher ein wirklich scharfes Schwert in den Händen.