Kommentar zur AfD-Klage : Diese Klatsche hätte sich Seehofer sparen können

Meinung Karlsruhe Das Bundesverfassungsgericht urteilte am Dienstag, dass Seehofers Bemerkung, die AfD sei „staatszersetzend“ gegen deren Recht auf Chancengleichheit verstößt. Das Urteil war erwartbar. Diese Klatsche hätte Seehofer sich ersparen können, kommentiert Eva Quadbeck.

In der Corona-Krise ist die AfD von Woche zu Woche stärker in die Bedeutungslosigkeit gerutscht. Ausgerechnet wegen einer kritischen Äußerung des Bundesinnenministers über die Partei bekommt die AfD nun wieder Wind unter die Flügel. Das Bundesverfassungsgericht urteilte am Dienstag, dass Seehofers Bemerkung, die AfD sei „staatszersetzend“ gegen deren Recht auf Chancengleichheit verstößt.

Das Urteil war erwartbar. Diese Klatsche hätte Seehofer sich ersparen können. Es gibt ein Vorlage: Die frühere Bildungsministerin Johanna Wanka (CDU) war schon einmal in einem ähnlichen Fall gegenüber der AfD unterlegen. Selbstverständlich dürfen und müssen auch Minister in ihrer Eigenschaft als Parteipolitiker andere Parteien kritisch bewerten. Im Fall der AfD ist es nur zu begrüßen, wenn sich einflussreiche Parteipolitiker kritisch mit ihr auseinandersetzen. Eine Schwelle wird aber überschritten, wenn sie solche Interview-Äußerungen auf den offiziellen Websites ihrer Ministerien einstellen lassen. So einfach ist das. Spätestens seit dem Fall Wanka weiß man das. Einer Behörde wie dem Innenministerium, in dem zahlreiche gut bezahlte Juristen sitzen, hätte das nicht passieren dürfen.