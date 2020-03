Kommentar zu steigenden Baukosten : Die Fehler der Vergangenheit

Meinung BONN. Die Bauwirtschaft betreibt mitunter eine dreiste Preispolitik. Die Stadt kann dagegen nichts unternehmen. Sie trägt allerdings eine Mitschuld, weil sie notwendige Sanierungen jahrzehntelang nicht angegangen ist.

Ein Bauauftrag, der für die Stadt doppelt so teuer wird wie erwartet: Was die Mitglieder der Bezirksvertretung Bonn derart verunsichert, dass sie die Vorlage in den Rat weitergeschoben haben, ist seit drei, vier Jahren bittere Normalität nicht nur in Bonn. Die Baubranche ist so gut ausgelastet, dass die Firmen fast aller Gewerke absolute Mondpreise verlangen können. Und so kostet ein simpler Metallsteg für den neuen Aufzug am Alten Zoll eben einfach mal 233.000 statt prognostizierter 11. 000 Euro.