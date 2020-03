Kommentar zu Ost und West : Die Einheit als Chance

Meinung Berlin Das Rennen um den CDU-Vorsitz ist im Gange. Norbert Röttgen will Ost und West vereinen. Das Land will versöhnt werden, die Partei nicht minder, kommentiert unser Autor.

Das Rennen um den CDU-Vorsitz ist im Gange. Die Kandidaten müssen punkten. Alle drei haben ihre Themen. Armin Laschet muss vom Land Nordrhein-Westfalen, so gut es geht, das Corona-Virus abhalten. Friedrich Merz kümmert sich um Wirtschaft und Flüchtlinge. Norbert Röttgen hat als Außenpolitiker die Situation an der griechisch-türkischen Grenze oder Sanktionen gegen Russland wegen der Rolle Moskaus im Syrien-Krieg im Auge, aber er setzt jetzt auch auf ein großes innenpolitisches Thema: die Innere Einheit Deutschlands. Immer noch nicht vollendet, 30 Jahre nach der Wiedervereinigung immer noch mit dem Gefühl einer Spaltung belegt, immer noch vom Gejammer (über den jeweils anderen) in Ost und West begleitet.

Bis zum CDU-Sonderparteitag sind es noch 45 Tage, in denen viel passieren kann. Merz, der gerne austeilt, kommt nach den Erfahrungen der Vergangenheit normalerweise politisch nicht unfallfrei durch eine solche Zeit. Laschet hat als Ministerpräsident im Corona-Krisenmodus eine Last am Bein, die aber auch Chance ist, wenn er mit seinem Mitstreiter, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, gut durch diese angespannte Situation führt. Röttgen hat sich für seine Kandidatur ein Thema gesucht, bei dem man Ost und West neu miteinander ins Gespräch bringen könnte. Die Innere Einheit Deutschlands und die Demokratie unter Druck sind gerade nach den Erfahrungen der Thüringen-Wahl und mit Blick auf die Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern im kommenden Jahr, wo eine Mehrheitsbildung ähnlich schwierig werden könnte, Debattenstoff. Als Kandidat lässt sich das Thema gerade wegen üblicher Ost-West-Reflexe gut übersetzen: Das Land will versöhnt werden, die Partei nicht minder.