Kommentar zur Verkehrspolitik in Bonn : Kleinklein statt Vision

Meinung Bonn. Der erweiterte Cityring gleicht einem provinziellen Kleinklein. Statt einem großen Wurf produziert er künstlich Umwege und verknappt Parkraum ohne erkennbaren Sinn, meint unser Autor.

Wer kennt das nicht: Da hat man sich für die Lieferung eines lang gehegten Wunsches extra frei genommen, und dann – kommen die Handwerker nicht. Ähnlich ging es nun also der Stadt, die sich mit der neuen Beschilderung am Stockentor noch bis Montag gedulden muss.

Ein Schelm also, wer da zunächst an die Betriebsferien dachte, die sich die Verwaltung bis einschließlich Mittwoch verordnet hatte. Und doch passt die Anekdote in jenes Bild, das die Verkehrspolitik in Bonn aktuell abgibt. Viele Bürger haben für das Füllhorn molekularer Rezepte aus dem Rat nämlich nur noch ein Wort übrig: Stückwerk.