Kommentar zur US-Vorwahl : Deutlich vorn

Meinung Washington Joe Biden liegt bei den Vorwahlen der US-Demokraten deutlich vorne. An seinem Sieg kann es eigentlich keine Zweifel mehr geben. Allerdings: Man kann einen Wettbewerb nicht für beendet erklären, bevor er tatsächlich beendet ist, kommentiert unser Autor.

An diesem Dienstag, an dem in sechs Bundesstaaten Vorwahlen stattfanden, ist wie schon am „Super Tuesday“ deutlich geworden, wo für die meisten US-Demokraten die Prioritäten liegen. Sie sehnen ein Ende der Präsidentschaft Donald Trumps so sehr herbei, dass sie bereit sind, mit Joe Biden an der Spitze zu etwas zurückzukehren, was man die alte Ordnung nennen könnte.