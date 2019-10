Kommentar zum Angriff auf Moschee in Bayonne : Das zerstörerische Werk der Populisten

Foto: dpa/Str Ein Mann hatte vor einer Moschee in Bayonne ein Feuer eröffnet und zwei Menschen schwer verletzt.

Meinung Paris Nach dem Angriff auf eine Moschee debattiert Frankreich über Gewalt in der Gesellschaft. Die politischen Hetzer legen den Nährboden für Angriffe auf Menschen – und damit auf unsere Demokratie, meint unser Autor.

Von Knut Krohn

Nun sind wieder alle Seiten betroffen. Natürlich wird der Angriff auf eine Moschee im französischen Bayonne von jeder politischen Partei verurteilt. Die Frage, wie es zu solchen Attacken kommen kann, dürfte inzwischen allerdings nur noch rhetorischer Natur sein. In einer Gesellschaft, in der die Hetzer und Spalter einen immer größeren Platz in der öffentlichen Diskussion einnehmen, wird die Grenze von verbalen Angriffen zu körperlicher Gewalt immer häufiger überschritten. Dafür gibt es inzwischen schon zu viele Beispiele – von Attacken auf Moscheen wie jüngst in Halle, über die steigende Zahl von Anschlägen auf Asylbewerberheime, bis hin zum Mord an dem Kassler Regierungspräsidenten Walter Lübcke in diesem Sommer.

Die Strategie der Hetzer überall in Europa ist offensichtlich: sie diffamieren die Justiz, die Polizei, das Parlament und andere staatliche Institutionen mit dem Ziel, die Demokratie in ihrem Wesen zu zerstören. Gleichzeitig sähen sie den Spaltpilz in der Gesellschaft, indem sie einzelne Gruppen gezielt ausgrenzen und für Missstände verantwortlich machen. Das ist der Nährboden, auf dem dann verbaler Hass erschreckend schnell in körperliche Gewalt umschlagen kann.