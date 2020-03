Kommentar zur Corona-Krise : Das Beste aus beiden Welten

In Bonn verschicken die Geschäftsleute derzeit vermehrt Pakete zu ihren Kunden. Foto: Benjamin Westhoff

Meinung Bonn Die Corona-Krise macht erfinderisch: Viele Geschäftsinhaber im Bonner Einzelhandel können neue Ideen auch nach dieser Zeit sinnvoll in ihre Arbeit integrieren, kommentiert GA-Redakteur Nicolas Ottersbach.

Es gibt da dieses Sprichwort: Aus der Not eine Tugend machen. Eines trifft auf die Coronavirus-Krise und den Einzelhandel auf jeden Fall zu. Viel schlechter könnte es für die Umsätze derzeit wohl nicht aussehen. Nicht nur die Läden müssen schließen, um Infektionen zu vermeiden, auch die Kundschaft ist zurückhaltender geworden. Sie sitzt zu Hause, schlendert nicht mehr. Das, womit die lokalen Händler immer geworben haben, um sich gegen das Onlinegeschäft zu wehren, ist plötzlich verpufft.

Aber die Unternehmer sind erfinderisch. Sie wollen nicht einfach aufgeben, schließlich geht es um ihre Existenz und die ihrer Angestellten. Wenn der Kunde nicht in den Laden kommt, kommt der Laden eben zum Kunden. Online. Aber nicht als plumper Amazon-Abklatsch, sondern mit Beratung – per Instagram, E-Mail oder fast schon altmodisch am Telefon.

Das setzt natürlich Vertrauen und auch eine gewisse Treue voraus. Wer auch nach der Krise wieder in der City shoppen will, muss jetzt zum Einzelhandel stehen und das Geld in der Stadt lassen. Das heißt aber nicht, dass man nun alles in den Supermärkten, die weit mehr als Nahrungsmittel anbieten, ersteht. Denn sonst überleben viele Händler die nächsten Monate nicht.