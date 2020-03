Kommentar zum Bundesliga-Stopp : Die Welt dreht sich weiter

Bonn Bis zuletzt hat König Fußball gekämpft, nun muss sich auch der Platzhirsch des europäischen Sports der Realität beugen. König Fußball schwebt eben nicht komplett über den Dingen, meint unser Autor.

Das Coronavirus stellt eine Bedrohung für die Öffentlichkeit dar – auch rund um den Ball. Die DFL hat die Reißleine gezogen, die Liga ist ausgesetzt, der Ball ruht erstmals in der Geschichte der Bundesliga. Der König gibt das Zepter aus der Hand. Nur leider erst in der Nachspielzeit.

Fußballfunktionäre schweben gerne schon einmal über den Dingen, blenden mitunter Korruption, mangelnde Menschenrechte, sogar Betrug aus. Auch die aktuelle Lage sollte dem Fußball erst einmal nichts anhaben. Coronavirus hin, Pandemie her. Für die Männer auf dem Rasen und die Fans auf den Rängen galten die Empfehlungen der Gesundheitsämter nicht. Wie auch? Fußball ohne Körperkontakt und Reisen, dafür aber mit Sicherheitsabstand sind nicht vorstellbar. Stattdessen gab es ein groteskes Schwarzer-Peter-Spiel, wer denn letztlich für die Spielabsagen verantwortlich und damit in Regress zu nehmen sei. Es wurden bizarre Geisterspiele absolviert. Dafür rotteten sich die Anhänger vor den Stadien oder in Kneipen zusammen – eine Virus-Infektion billigend in Kauf nehmend. Die Vereine, der Verband waren fein raus.