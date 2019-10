Kommentar zur CDU : Kramp-Karrenbauer geht bei Kanzlerkandidatur ins Risiko

Meinung Berlin Annegret Kramp-Karrenbauer hat den Fehdehandschuh aufgehoben, den ihr ihre Widersacher in der CDU hingeworfen haben. Doch aus all dem könnte sich eine Dynamik entwickeln, die die Saarländerin kaum noch steuern kann, kommentiert Kristina Dunz.

„Wer immer meint, die Frage müsse jetzt in diesem Herbst entschieden werden, der hat auf dem Bundesparteitag dazu die Gelegenheit“, ruft AKK denen zu, die in der CDU von der „offenen Führungsfrage“ sprechen und damit nicht nur die offene Kanzlerkandidatur meinen, sondern auch den ja schon geklärten Parteivorsitz – also Kramp-Karrenbauer.