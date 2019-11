Kommentar zur Impfpflicht gegen Masern : Das kleinere Übel

Meinung Bonn Immer noch infizieren sich in Deutschland zu viele Menschen mit Masern, der Krankheitsverlauf kann tödlich enden. Das sollte jeden wachrütteln, den eigenen Impfschutz und den seiner Kinder zu überprüfen, kommentiert Jan Drebes.

Doch auch wenn die Impfbereitschaft insgesamt gestiegen ist: Die nackten Zahlen zur Impfquote bescheinigen einen nicht ausreichenden Schutz vor Masern. Deswegen ist es gut, dass die Nachweispflicht für den Impfschutz im nächsten Jahr kommen wird. Sicher, es handelt sich dabei um einen nicht unerheblichen Eingriff in die Grundrechte. Staatlich angeordneter Zwang – um nichts anderes geht es hier, schließlich herrscht Schulpflicht – ist grundsätzlich kritisch zu sehen. Doch in der Abwägung mit den Gefahren für die Gesellschaft insgesamt und für besonders schutzbedürftige Personen wie Säuglinge im Speziellen ist dieser Eingriff das kleinere Übel. Denn in Deutschland müsste niemand mehr an einer Krankheit leiden, die längst hätte ausgerottet sein können.