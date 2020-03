Kommentar zum Coronavirus in Bonn : Bedacht und wachsam

Meinung Bonn Es ist bedenklich, wie unterschiedlich die Länder mit dem neuen Coronavirus umgehen. Es wirkt, als wird nur auf eine veränderte Situation reagiert, anstatt sich langfristig vorzubereiten. Ein Kommentar zum Coronavirus von GA-Redakteur Nicolas Ottersbach.

Bedenklich stimmt der Vergleich, wie unterschiedlich die Länder mit dem neuen Coronavirus umgehen. Sie machen ihre Grenzen dicht, führen standardisiert Fiebermessungen ein. Große Veranstaltungen werden in Asien rigoros abgesagt, während in Deutschland Tausende in Fußballstadien strömen. Bestände an Schutzkleidung werden zentral an Einrichtungen verteilt. In Deutschland liegen Mundschutze in Privatwohnungen herum, während sie in den Krankenhäusern und von gefährdeten Personen dringend benötigt werden, obwohl sie im Alltag kaum etwas bewirken. Genauso wie Desinfektionsmittel, obwohl es ausreicht, die Hände mit Seife zu waschen.