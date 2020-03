Kommentar zum Teilungskostenbericht : Auf in die Zukunft!

Meinung Bonn/Berlin Der Teilungskostenbericht 2019 zeigt: Dienstreisen zwischen Bonn und Berlin werden für die Ministerien immer teurer. Umso dringlicher ist es jetzt, mit Tempo in die Verhandlungen über einen Bonn-Vertrag einzusteigen, kommentiert unser Autor.

Zahlen lügen nicht. Und diese Zahlen lesen sich nicht gut für Bonn. Wieder hat sich das Verhältnis zwischen den beiden Ministeriumsstandorten Berlin und Bonn in den vergangenen zwei Jahren zu Gunsten der Bundeshauptstadt verändert. Berlin stockt die Zahl der Dienstposten weiter auf, die Bundesregierung lässt dort Neubauten hochziehen, um Platz zu schaffen für die nächste Welle von Beamten und Bediensteten, die in Bundesministerien an der Spree andocken werden.

Die Bundesstadt hat in diesem Vergleich einen schweren Stand, weil die Macht des Faktischen einfach erdrückend ist. Bonn und die Region müssen in diesem Fall verteidigen, was sie an Ministerien und Dienstposten noch verteidigen können. Denn die Rutschbahn Richtung Berlin wird in den nächsten Jahren weiter stark gefragt sein. Etwas anderes anzunehmen, wäre Augenwischerei.