Kommentar zum Anschlag in Halle : Neue Dimension der Gewalt

Foto: dpa/Christoph Soeder Teilnehmer einer Solidaritätskundgebung anlässlich des Attentats in Halle (Saale) stehen an der Neuen Synagoge Berlin vor Kerzen.

Meinung Halle Der mutmaßlich rechtsextremistischen Terroranschlag auf eine Synagoge in Halle/Saale markiert eine neue Dimension antisemitischer Gewalt in Deutschland, kommentiert GA-Politikredakteur Nils Rüdel.

Jom Kippur ist der höchste Festtag im Judentum. Nach den traumatischen Ereignissen von 1973, als Ägypten und Syrien Israel angriffen, hat sich nun ein neuer Schatten auf den Tag gelegt: In Halle starben bei einem mutmaßlich rechtsextremistischen Terroranschlag auf die dortige Synagoge zwei Menschen. Der Täter versuchte offenbar, in das Gotteshaus einzudringen, in dem sich zu dem Zeitpunkt bis zu 80 Gläubige befanden. Nicht auszudenken, was passiert wäre, hätte er die Sicherheitsbarrieren überwunden.

Auch wenn die Hintergründe noch ermittelt werden müssen: Die Bluttat von Halle markiert eine neue Dimension antisemitischer Gewalt. Waren Juden in Deutschland bisher schon beinahe täglich und immer häufiger auf der Straße Beschimpfungen und Angriffen ausgesetzt, müssen sie jetzt um ihr Leben fürchten. Ein erschütternder Befund.

Der Anschlag fand statt in einem gesellschaftlichen Klima, das zunehmend polarisiert ist, in dem Hass, Hetze und Antisemitismus wieder Auftrieb haben und Verbreitung finden. Ein Klima, in dem sich Rechtsextreme von einer gesellschaftlichen Unterstützung, die bis in die Mittelschicht reicht, getragen sehen und ermutigt fühlen, zur Tat zu schreiten.

