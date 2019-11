Kommentar zu Andreas Scheuer : Angezählter Verkehrsminister

Meinung Berlin Andere Politiker sind auch schon für geringere Fehler zurückgetreten. Ob sich Verkehrsminister Andreas Scheuer allerdings weiter im Amt halten kann, ist seit Donnerstag fraglicher geworden. Denn der Maut-Untersuchungsausschuss macht Druck, das Debakel nicht weiter auszusitzen.

Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) klebt an seinem Stuhl. Dabei ist Scheuer dafür verantwortlich, dass Steuergeld in dreistelliger Millionenhöhe – manche in der Opposition schätzen den Schaden sogar auf bis zu eine Milliarde Euro – verloren ging, weil die deutsche Pkw-Maut am 18. Juni spektakulär vor dem Europäischen Gerichtshof gescheitert ist. Ob sich Scheuer allerdings weiter im Amt halten kann, ist seit gestern fraglicher geworden: Mit den Stimmen aller vier Oppositionsparteien hat der Bundestag am Donnerstag den Weg für einen Untersuchungsausschuss zur Pkw-Maut freigemacht.