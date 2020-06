Kommentar zum Kampf gegen Fake News : An Fakten orientieren

Meinung Brüssel Die Europäische Union will verstärkt gegen Desinformationen und Corona-Mythen im Internet vorgehen. Das Konzept der EU-Behörde macht Sinn. Fakten können Unsinn entlarven, kommentiert unser Autor.

So viel Lob aus Brüssel für ein großes Internet-Unternehmen ist selten. Aber Twitter hat mit seiner Reaktion auf den umstrittenen Tweet des US-Präsidenten über Briefwahlen Anfang Juni genau das geliefert, was man sich bei der EU-Kommission vorstellt: Der Meinungsbeitrag Donald Trumps wurde nicht gelöscht, sondern mit einem Fakten-Check ergänzt. Die Botschaft des US-Konzerns heißt: Wer abstruse Beiträge im Netz entlarven will, muss sie an der Wahrheit messen.