Kommentar zur Ausweitung der Stadtbahnlinie 18 : Nur ein Schritt

Eine Bahn der Linie 18 fährt an der Haltestelle in Waldorf ein.

Meinung Es ist ein lobenswerter Schritt, dass das Angebot der Linie 18 ausgeweitet wird. Aber damit sie im Vorgebirge eine wirklich gute Verkehrsalternative zum Auto darstellt, muss noch mehr geschehen.

Irgendwann könnte man die Linie 18 als wirklich gutes Stadtbahnangebot bezeichnen. Ab Mitte Dezember fahren die Bahnen abends häufiger, am Wochenende zudem stündlich die ganze Nacht über. Bereits im Dezember 2018 hatte es Taktausweitungen an Wochenenden und Feiertagen gegeben. Es wird somit attraktiver, für einen Besuch in Bonn, Brühl oder Köln nicht ins Auto zu steigen. So kann man sich nicht nur ein Bier oder einen Wein gönnen, zudem spart eine Fahrt mit der Bahn Sprit und CO2 ein.