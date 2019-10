Kommentar zur Ideologie der Rechtsextremen : Klima der Gewalt

Meinung Bonn Für den Anschlag auf die Synagoge mit zwei Todesopfern tragen viele eine Mitverantwortung. Es sind all jene, die tagtäglich im Internet Hass und Hetze verbreiten, kommentiert GA-Politikchef Nils Rüdel.

Auch wenn sie eine Mitschuld weit von sich weisen würden. Es sind all jene, die tagtäglich im Internet Hass und Hetze verbreiten, die das Gift rechtsextremer Ideologien und Verschwörungstheorien in die Mitte der Gesellschaft träufeln, die vom Marktplatz oder vom Rednerpult im Parlament aus Tabus aufbrechen, die Spaltung und Verrohung vorantreiben. Sie alle tragen dazu bei, dass sich einer wie der Täter von Halle eines Tages dazu berufen fühlt, den Worten Taten folgen zu lassen.

In seinem "Manifest", teilweise auf Englisch an die internationale Rechte gerichtet, stützt sich der 27-Jährige auf eine zentrale antisemitische Verschwörungstheorie der Neuen Rechten. Er behauptet sinngemäß: Der Feminismus führt zu einer niedrigen Geburtenrate, weshalb die Regierung, unterstützt von den gesteuerten Medien, gezielt Menschen aus dem Nahen Osten und aus Afrika zu uns holt.

Politiker haben zum Klima beigetragen

Die hiesige Bevölkerung soll ausgetauscht werden. Und im Hintergrund ziehen finster die Fäden: die Juden. Immer wieder fällt bei Anhängern dieser Theorie der "Umvolkung" der Name des ungarisch-amerikanischen Milliardärs George Soros - er gilt als Strippenzieher allen Unheils. Der Wahn von der "Umvolkung" wird in mehr oder weniger radikaler Form in der vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuften Identitären Bewegung bis in die Anhängerschaft der AfD hinein geglaubt und verbreitet. Auch die Attentäter von Christchurch und El Paso beriefen sich darauf. Jene, die an die "Umvolkung" glauben, wähnen sich in einem ständigen Abwehrkampf.