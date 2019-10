Kommentar zum Klimaschutzpaket : Halbherzig

Die aufgehende Sonne taucht den Himmel hinter einem Kohlekraftwerk in warmes Licht. (Symbolfoto).

Meinung Berlin Das Klimaschutzpaket der Bundesregierung steht in der Kritik. Unsere Autorin meint: Es ist nicht nachvollziehbar, warum die Bundesregierung auf die Nennung klarer Klimaziele mit konkreten Jahreszahlen in ihrem Klimaschutzgesetz verzichtet. Ein Kommentar

Es ist nicht nachvollziehbar, warum die Bundesregierung auf die Nennung klarer Klimaziele mit konkreten Jahreszahlen in ihrem Klimaschutzgesetz verzichtet. Diese Mutlosigkeit macht das Gesetz und das große Anliegen, die Treibhausgase wirksam zu reduzieren, insgesamt unglaubwürdig. Wie soll man sich zu den ersten Schritten aufraffen, wenn kein Gipfelkreuz in Sicht ist?

Auch in punkto Kontrolle bleibt das Gesetz zu wenig ehrgeizig: Im besten Fall wird künftig öffentlich, wenn der Verkehrs-, der Industrie- oder der Landwirtschaftssektor seine Klimaziele nicht erreicht. Allerdings sind keine Mechanismen vorgesehen, welche Konsequenzen sich aus einer Verfehlung ergeben. Vielmehr sollen die Minister selbst entscheiden, wie dann effektiver CO2 eingespart werden kann. Das ist ganz so, als fragte man die Frösche, wie man am besten den Sumpf trocken legt.