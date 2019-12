Kommentar zum französischen Präsidenten : Emmanuel Macrons tiefer Fall

Meinung Paris Frankreichs Präsident will das Land reformieren, doch dabei setzt er zu sehr auf die Starken und vergisst die Schwachen. Unser Autor meint: Man kann Macron nicht den Vorwurf machen, das Volk getäuscht zu haben.

Doch Macrons mitreißende Dynamik nach den zuletzt lähmenden Jahren unter dem glanzlosen Präsidenten Francois Holland verzückte nicht nur seine Anhänger. Mit der von ihm aus dem Boden gestampften Bewegung La République en Marche pflügte der so jugendliche wirkende Aufsteiger die festgefahrene politische Parteienlandschaft in Frankreich radikal um. Das Volk war ihm dafür dankbar.

Diese übergroße Hoffnung ist inzwischen aber in schier abgrundtiefe Enttäuschung umgeschlagen, die das ganze Land ergriffen zu haben scheint. Manchen Franzosen empfinden ihrem Präsidenten gegenüber nur noch blanken Hass, der sich bei den Demonstrationen der „Gelbwesten“ über viele Monaten hinweg bisweilen in zerstörerischer Randale entlud.

Allerdings kann man Emmanuel Macron nicht den Vorwurf machen, das Volk getäuscht zu haben. Immer wieder hat er betont, er wolle das Land von Grund auf reformieren. Nach seinem Sieg bei der Wahl machte er sich unverzüglich ans Werk und brach erste verkrustete Strukturen auf, die in seinen Augen das dringend nötige wirtschaftliche Wachstum behinderten. So lockerte er zum Beispiel den Kündigungsschutz und auch für Arbeitslose gelten längst schärfere Regeln.

Die Philosophie des Präsidenten ist es, die Starken in der Gesellschaft weiter zu stärken, da sie in seinen Augen für den Fortschritt sorgen – die Schwachen und Abgehängten spielen in seinen Plänen eine untergeordnete Rolle. Das ging in der Anfangsphase so weit, dass sogar Macrons engste Anhänger ihn aufforderten, diesen allzu neoliberalen Kurs zu überdenken. Doch da war es schon zu spät, das Volk wollte dem Staatschef auf seinem Weg nicht bedingungslos folgen und die Wut der enttäuschten Bürger entlud sich auf der Straße. Der Präsident hatte – um in seinem Duktus zu bleiben - den „Markenkern“ Frankreichs beschädigt, dem Land von Gleichheit und Brüderlichkeit.