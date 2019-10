Kommentar zum Kraftwerk-Konzert in Bonn : Einmaliges Erlebnis

Meinung Bonn Die Elektropop-Legenden von Kraftwerk geben bei BTHVN2020 ein Konzert im Bonner Hofgarten. Unser Autor meint: Die Musikfans dürfen sich auf ein imposantes Ereignis freuen, für das man sich schon jetzt bei Unirektor Michael Hoch bedanken kann.

Und doch werden wir uns sicherlich nicht an solche Konzerte im Hofgarten gewöhnen dürfen. Sie werden eine Einmaligkeit bleiben - jedenfalls für lange Jahre. Man kann dazu stehen, wie man will, Fakt ist, dass die Universität entscheidet, was auf ihrem Grund und Boden geschieht. Und das ist gut so. Eine Kirmes oder, wie auch schon mal im Gespräch, eine Eisbahn für viele Wochen mitten auf dem Hofgarten will ich mir nicht vorstellen.