Kommentar zum 40. Geburtstag der Grünen : Eine Erfolgsgeschichte

Meinung Bonn 1980 sahen viele in den Grünen eine Zeitgeistpartei, die rasch wieder verschwinden würde. Den Grünen ist es jedoch wie keiner der anderen Parteien gelungen, den Zeitgeist der folgenden Jahre zu prägen, kommentiert Helge Matthiesen.

Mit den Grünen begann vor 40 Jahren ein neues Kapitel in der bundesdeutschen Geschichte. Sie waren die erste langfristig erfolgreiche Neugründung. Alle anderen damals aktiven Parteien blickten auf Traditionslinien zurück, die ins 19. Jahrhundert reichten.

Was hat diese Partei so erfolgreich gemacht, dass man ihr heute zutraut, nach der nächsten Bundestagswahl erstmals das Kanzleramt zu übernehmen? Es ist die Anpassungsfähigkeit einer politischen Gruppierung, deren Anfänge kaum in diese Richtung wiesen. Allerdings brachten die Grünen schon etwas mit, das Voraussetzung des Erfolges wurde.