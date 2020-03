Kommentar zum AfD-Flügel : Feinde der Verfassung

Meinung Bonn Die AfD ist eine rechtsradikale Partei. Wer ihr beitritt, muss das wissen. Es ändert sich auch nichts durch die vermeintliche Auflösung des rechtsnationalen „Flügels“, kommentiert GA-Chefredakteur Helge Matthiesen.

Was sich da gerade abspielt, ist also nur eine Äußerlichkeit. Höcke und Kallbitz werden weitermachen und immer wieder das Theater von der verfolgten Unschuld aufführen. Damit schieben sie dem Verfassungsschutz die Aufgabe der Beweisführung zu. Die ist nicht so einfach, denn die Rechtsextremen sitzen weiter in den Parlamenten. Das schützt sie. Dass Höcke jedes Mittel recht ist, seinen Machtanspruch durchzusetzen, weiß man nicht erst seit der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen.