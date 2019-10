GA-Podcast "So geht Rheinisch" : Von Schmitz' Backes bis Ratsch im Kappes - Rheinische Redewendungen

Rheinland Um rheinische Redewendungen und was hinter ihnen steckt geht es in Folge 17 des GA-Podcasts „So geht Rheinisch“ von und mit LVR-Sprachforscher Peter Honnen.

Was bedeutet es, wenn jemand noch nicht "längs Schmitz' Backes" ist? Oder vielleicht doch schon am "Kruse Bäumchen"? Wie arbeitet man sich zum Schänzchen, wer hat eigentlich "ne Ratsch em Kappes", und warum sollte man sich vor dem "Pelmann" hüten? Das und mehr erklärt LVR-Sprachforscher Peter Honnen in der 17. Folge unseres GA-Podcasts "So geht Rheinisch".