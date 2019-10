GA-Podcast "So geht Rheinisch" : Fiese Möpp und schöne Leiche - Rheinische Redewendungen

GA-Podcast "So geht Rheinisch"

Podcast "So geht Rheinisch".

Rheinland Um rheinische Redewendungen und was hinter ihnen steckt geht es in Folge 18 des GA-Podcasts „So geht Rheinisch“ von und mit LVR-Sprachforscher Peter Honnen.

Warum auch ein perfekt Deutsch sprechender Franzose im Rheinland oft nur Bahnhof versteht, erklären wir in Folge 18. Das und mehr erklärt LVR-Sprachforscher Peter Honnen in der 17. Folge unseres GA-Podcasts "So geht Rheinisch".