Ansteckungsrisiko minimieren : Bahn-App soll vor vollen Zügen warnen

Laut einem „Spiegel“-bericht will die Bahn per Navigator und Webseite künftig über die Auslastung der Züge informieren. Foto: Arne Dedert/dpa

Berlin Gerade in Zeiten von Corona sind überfüllte Züge für viele Reisende ein No-Go. Aber wie finden Bahnkunden rechtzeitig heraus, wie voll es in den Abteilen wird? Ein App könnte die Lösung bringen.

Die Deutsche Bahn will mithilfe ihrer App in der Corona-Krise vor zu vollen Zügen warnen. Der „Spiegel“ berichtete nun unter Berufung auf Konzernkreise, der Bahn-Navigator und der Internetauftritt der Bahn seien so umprogrammiert worden, dass Nutzer Züge mit einer Auslastung von 50 Prozent und mehr angezeigt bekämen.