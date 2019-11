29. November bis 1. Dezember : Tipps für das Wochenende in Bonn und der Region

„Sông Trăng“ ist die neue Show im GOP-Theater. Foto: GOP/TOOFAN HASHEMI

Bonn Advent, Advent, die erste Kerze brennt: Neben Advents- und Weihnachtsmärkten haben Bonn und die Region noch einiges mehr zu bieten. Welche Veranstaltungen am Wochenende zu finden sind, zeigt unser Überblick.



Freitag, 29. November

Adventsmarkt in Duisdorf

Der Adventsmarkt vor der Rochuskirche in Duisdorf öffnet am Freitag zum 32. Mal seine Pforten. 21 Aussteller bieten das gesamte Wochenende Speisen, Naschereien sowie Reibekuchen und Glühwein an. Zur Tradition gehören mittlerweile auch Matjes-Brötchen, Eisbrecher und Rostocker. Neben einem Kinderkarussell wird auch ein umfangreiches und musikalisches Bühnenprogramm auf die Beine gestellt. Nach der Eröffnung am Freitag spielt der Musikverein Duisdorf am Abend ein weihnachtliches Konzert.

Wo: Rochusstraße, 53123 Bonn

Rochusstraße, 53123 Bonn Wann: Freitag bis Sonntag: 11 bis 21 Uhr

My'tallica - A Tribute To Metallica

Der Name Metallica reicht bei einigen Fans schon aus, um für ein Kopfnicken zu sorgen. Kein Wunder, dass es in Deutschland einige Tributebands gibt, die den Sound der Rock-Ikonen auch in kleinere Hallen des Landes bringen. Auch bei der Band My'tallica stehen Klassiker wie "Master Of Puppets", "Seek And Destroy" und "Enter Sandman" auf dem Programm. Am Freitagabend will das Quartett aus dem Raum Koblenz auch in der Bonner Harmonie einheizen. Von den Highlights der ersten fünf Alben bis hin zu dem 2016 erschienen Studioalbum "Hardwired... To Self-Destruct".

Wo: Harmonie Bonn, Frongasse 28-30, 53121 Bonn

Harmonie Bonn, Frongasse 28-30, 53121 Bonn Wann: Freitag, ab 20 Uhr

Freitag, ab 20 Uhr Eintritt: ab 23,30 Euro unter bonnticket.de

ab 23,30 Euro unter bonnticket.de Kontakt: 0228 61 4042, harmonie-bonn.de

Carolin Kebekus in der Lanxess Arena

Die Komikerin und Sängerin Carolin Kebekus legt während ihrer Tour durch die Städte Deutschlands auch einen Stopp in Köln ein. In ihrem aktuellen Programm "Pussy Nation" erzählt sie von skurrilen Geschichten aus ihrem Alltag und verteilt den ein oder anderen Seitenhieb gegen Geschlechterrollen und Rassismus. Im Vorprogramm der Show spielt die Bonner Brassband Querbeat.

Wo: Lanxess-Arena, Willy-Brandt-Platz, 50679 Köln

Lanxess-Arena, Willy-Brandt-Platz, 50679 Köln Wann: Freitag, 19 Uhr (auch Samstag, 19 Uhr)

Freitag, 19 Uhr (auch Samstag, 19 Uhr) Tickets über bonnticket.de

Benefizkonzert #playingwithlove

Das Projekt des Bonner Bethlehem Soccer Clubs (BBSC) unterstützt eine christliche Schule in Bethlehem, welche hauptsächlich von palästinensischen Kindern und Jugendlichen besucht wird. Mit Benefizveranstaltungen und Partnerschaften will der Verein mehr Möglichkeiten für die Schüler schaffen und den Sport fördern. Der Eintritt der Konzertreihe im Dubliners Irish Pub geht an das Projekt des BBSC. Die Bands bringen Blues, Rock und Pop-Balladen auf die Bühne - und treten alle ohne Gage auf.

Samstag, 30.November

"Heavy Soul Band" im Pantheon

Das Genre des Soul soll die Emotionen, Sehnsüchte und das Selbstbewusstsein der Musiker und Sänger wiedergeben. Dass Daria Assmus die Musik viel bedeutet, ist mit jedem Ton spürbar. Die Bonnerin bringt ihre Energie und Dynamik mit der Heavy Soul Band und weiteren Gästen auf die Bühne des Bonner Pantheon.

Wo: Pantheon-Theater, Siegburger Str. 42, 53229 Bonn

Pantheon-Theater, Siegburger Str. 42, 53229 Bonn Wann: Samstag, 20 Uhr

Samstag, 20 Uhr Eintritt: ab 15,45 Euro unter bonnticket.de

Kunstaustellung AUSGEZEICHNET #4

In der Ausstellung des Kunstmuseums Bonn darf jeweils im Herbst des Jahres eine Stipendiatin oder ein Stipendiat des Kunstfonds die eigenen Projekte präsentieren. Die gebürtige Aachenerin Agnes Meyer-Brandis entwickelte für ihr Projekt ein Zeichensystem, dessen Werke sich nur unter einem Mikroskop betrachten lassen. Minimalistische Kunst - im wahrsten Sinne des Wortes.

Wo: Helmut-Kohl-Allee 2, 53113 Bonn

Helmut-Kohl-Allee 2, 53113 Bonn Wann: Dienstag bis Sonntag: 11 bis 18 Uhr, Mittwoch 11 bis 21 Uhr

Dienstag bis Sonntag: 11 bis 18 Uhr, Mittwoch 11 bis 21 Uhr Weitere Informationen: kunstmuseum-bonn.de

Designmarkt in der Fabrik 45

Für alle, die eine Alternative zum klassischen Weihnachtsmarkt ausprobieren wollen, öffnet die Fabrik 45 am Samstag die Türen. Der Designmarkt präsentiert junge und kreative Ideen, Straßenkunst und Handgemachtes, und eine große Auswahl an dem, was die Region an Design zu bieten hat.

Wo: Fabrik 45, Hochstadenring 45, 53119 Bonn

Fabrik 45, Hochstadenring 45, 53119 Bonn Wann: Samstag von 11 bis 18 Uhr

Samstag von 11 bis 18 Uhr Weitere Informationen: strich-und-faden.net

Nackte Tatsachen im Contra-Kreis-Theater

Das Stück beginnt mit nackten Männern und lässt sich Zeit mit den Tatsachen. Warum die besten Freunde Michael und Oliver eines Morgens aneinander gefesselt im Bett liegen, wissen weder die beiden Herren noch das Publikum. Die Komödie der kanadischen Autorin Kerry Renard ist dieses Wochenende zum letzten Mal imContra-Kreis-Theater zu sehen.

Wo: Contra-Kreis-Theater, Am Hof 3-5, 53113 Bonn

Contra-Kreis-Theater, Am Hof 3-5, 53113 Bonn Wann: Samstag, 19.30 Uhr (letzte Vorstellung Sonntag, 19.30 Uhr)

Samstag, 19.30 Uhr (letzte Vorstellung Sonntag, 19.30 Uhr) Eintritt: ab 20,90 unter bonnticket.de

Sonntag, 1. Dezember

Toys2Masters Finale

Es geht in die letzte Runde: Im Finale des lokalen Bandwettbewerbs Toys2Masters dürfen sich die Sieger des Rankings ein letztes Mal beweisen. Der Wettbewerb fördert seit 25 Jahren junge Künstler aus der lokalen Musikszene und auch in diesem Jubiläumsjahr gibt es Preise im Wert von 40.000 Euro zu gewinnen. Unter anderem die Bands twentyseven, stattlandfluss und Sybergy heizen am Sonntag im Brückenforum ein. Der Gewinner aus dem letzten Jahr, die Pop-Rock Gruppe Attic., spielen als Gäste.

Wo: Brückenforum, Freidrich-Breuer-Straße 17, 53225 Bonn

Brückenforum, Freidrich-Breuer-Straße 17, 53225 Bonn Wann: ab 16 Uhr

ab 16 Uhr Eintritt: 12,40 Euro unter bonnticket.de

12,40 Euro unter bonnticket.de Weitere Informationen: toys2masters.de

Käsefondue im Limes

Fast schon eine Tradition hat das Limes in der Bonner Altstadt entwickelt. Wo sonst das Bier über die Theke gereicht wird, kommt an den Sonntagen im Dezember das Käsefondue auf die Tische. An den Sonntagen bis Weihnachten wird in der Kneipe ein All-you-can-eat mit Käse, wahlweise mit Kirschwasser, verschiedenen Baguettesorten, Weintrauben und Kartoffeln serviert. Reservierungen werden an der Theke entgegengenommen.

Wo: Limes, Theaterstraße 2, 53111 Bonn

Limes, Theaterstraße 2, 53111 Bonn Wann: 19 bis 23 Uhr

19 bis 23 Uhr Preis: 15 Euro pro Person

Fotografie der Weimarer Republik im Landesmuseum Bonn

Noch bis zum 19. Januar lässt sich die Ausstellung über die Fotografie in der Weimarer Republik im LVR-Landesmuseum besuchen. Die aussagekräftigen Bilder werden mit Fakten und Information über die bedeutende Zeit untermalt. 14 Kapitel und 350 Originalfotografien geben einen Überblick über das faszinierende Zeitpanorama.

Wo: LVR Landesmuseum Bonn, Colmanstr. 14-16, 53115 Bonn

Wann: Sonntag von 11 bis 18 Uhr

Weitere Informationen: landesmuseum-bonn.lvr.de

Song Trang im GOP Bonn

Seit Anfang November gibt es im GOP Theater in Bonn eine neue Artistikshow. In Zusammenarbeit mit der „Vietnam Circus Federation“ bietet die Show einen Einblick in die vietnamesische Seele mit 13 dort verwurzelten Künstlern. Am Freitag und Sonntag finden weitere Shows statt.