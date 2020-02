14. bis 16. Februar : Tipps für das Wochenende in Bonn und der Region

Bonn Bonn ist bunt - das machen die Veranstaltungen am Wochenende wieder deutlich. Ob Karnevalszug, Oper oder City-Caching durch Bonn: Hier sind unsere Tipps.

Freitag, 14. Februar

Geisterzug in Graurheindorf

Der Geisterzug durch Graurheindorf stellt den Auftakt in den Bonner Straßenkarneval dar. Nachdem der Zug 2018 ausgesetzt hat, ist er seit der vergangenen Session wieder am Start. Auch in diesem Jahr freuen sich die „Rhingdorfer Junge un Mädche“ über zahlreiche Teilnehmer in „grausam-gruseligen“ Kostümen.