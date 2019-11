Hier gibt es Glühwein und Co. : Weihnachtsmärkte in Bonn und der Region

Der Bonner Weihnachtsmarkt von oben. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn/Region Am 22. November öffnet der Bonner Weihnachtsmarkt. Auch in der Region gibt es viele weitere Märkte, die mit Glühwein & Co. locken. Wir geben einen Überblick.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von general-anzeiger-bonn.de

Glühwein, Reibekuchen, Kunsthandwerk und vieles mehr: Die Weihnachtsmärkte in Bonn und der Region warten mit einem abwechslungsreichen Angebot auf.

Weihnachtsmarkt in der Bonner Innenstadt

Mehr als 170 Verkaufsstände - darunter dekoratives und praktisches Kunsthandwerk, Weihnachtsschmuck sowie kulinarische Genüsse der Saison - sind auf dem großen Weihnachtsmarkt in der Bonner Innenstadt zu finden. Der Weihnachtsmarkt öffnet am Freitag, 22. November 2019. Die Eisbahn "Bonn on Ice" im Stadtgarten ist vom 20. November 2019 bis Mitte Januar 2020 geöffnet.

Wo: Münsterplatz, Bottlerplatz, Friedensplatz, Mülheimer Platz, Windeckstraße, Vivatsgasse und Poststraße, 53111 Bonn.

Wann: 22. November bis 23. Dezember 2019

Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag: 11 bis 21.30 Uhr (Verkaufsstände bis 21 Uhr), Freitag und Samstag: 11 bis 22.30 Uhr (Verkaufsstände bis 21 Uhr). Am Totensonntag, 24. November bleibt der Weihnachtsmarkt geschlossen.

Nikolausmarkt in Bad Godesberg

Der Nikolausmarkt in Bad Godesberg bietet mit rund 50 Ständen ein weihnachtliches Angebot von Glühwein bis Dekoration. Die schönste Attraktion für Kinder ist ein Karussell auf dem Markt. Am 6. Dezember besucht sie dann auch der Nikolaus in seiner Kutsche. An den Wochenenden gibt es ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm am Frohnhof.

Wo: Theaterplatz Bad Godesberg

Wann: 25. November bis 23. Dezember

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag: 10 bis 22 Uhr, Sonntag: 11 bis 22 Uhr

Nikolausmarkt in Beuel

Rund um die Sankt Josef-Kirche in Beuel findet auch dieses Jahr ein Wochenende lang der Nikolausmarkt statt, den die Bezirksverwaltungsstelle Beuel organisiert. Neben verschiedenen Ständen bieten zudem die Beueler Vereine, Schulen, Kindertageseinrichtungen und die Kirchengemeinde Sankt Josef ein Bühnenprogramm. Als besonderer Gast kommt täglich um 16 Uhr der Nikolaus auf den Markt.

Wo: Sankt Josef-Kirche Beuel

Wann: Freitag, 29. November, bis Sonntag, 1. Dezember

Öffnungszeiten: Freitag von 15 bis 20 Uhr, Samstag von 11 bis 20 Uhr, Sonntag von 11 bis 19 Uhr

Weihnachtsmarkt in Mehlem

Der Marktplatz im Ortszentrum Mehlem verwandelt sich jedes Jahr in ein weihnachtliches Wunderland. Beim Aufbau der rund 20 Stände helfen zahlreiche Vereine und freiwillige Helfer. Nach der Eröffnung gibt es ein Bühnenprogramm und der Nikolaus kommt zu Besuch.

Wo: Marktplatz Mehlem

Wann: Samstag, 30. November

Weitere Weihnachtsmärkte in Bonner Stadtteilen

Adventsmarkt in Duisdorf: Freitag, 29. November, bis Sonntag, 1. Dezember von jeweils 11 bis 21 Uhr.

Weihnachtsmarkt Holzlarer Mühle: Samstag, 14. Dezember

Blankenberg, Hennef und Ahrweiler

Katharinenkirmes mit Mittelaltermarkt in Blankenberg

Die historische Katharinenkirmes der Stadt Blankenberg führt die Besucher in das Jahr 1248 zurück. Vom 22. November bis zum 24. November 2019 können Gäste zum 16. Mal das Mittelalter in der kleinen Stadt erleben.

Wo: Markt, 53773 Hennef (Sieg)

Wann: 22. bis 24. November 2018

Öffnungszeiten: Freitag: 17 bis 22 Uhr, Samstag: 11 bis 22 Uhr, Sonntag: 11 bis 19 Uhr

Hennefer Weihnachtsmarkt

Am ersten Adventswochenende findet der traditionelle Hennefer Weihnachtsmarkt statt. Auf dem Marktplatz sorgen mehr als 70 Buden für vorweihnachtliche Stimmung. Der Weihnachtsmann wandert mit einem Engel auf Stelzen über den Markt - gemeinsam verteilen sie am Sonntag um 18 Uhr Weckmänner an die Kinder. Auch der Hennefer Einzelhandel beteiligt sich wieder mit einem verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr.

Wo: Marktplatz, 53773 Hennef (Sieg)

Wann: 29. November bis 1. Dezember 2019

Öffnungszeiten: Freitag: 16 bis 20 Uhr, Samstag: 11 bis 20 Uhr, Sonntag: 11 bis 19 Uhr

Ahrweiler Weihnachtsmarkt

Der Weihnachtsmarkt in Ahrweiler ist wegen seiner besonderen Romantik ein echter Geheimtipp. Die Lage innerhalb der fast 800 Jahre alten Stadtmauern verleiht dem Weihnachtsmarkt eine ganz besondere Atmosphäre. Am dritten Adventssamstag hat der Weihnachtsmarkt bis 23 Uhr geöffnet.

Wo: Innerhalb der Stadtmauern. Eingang durch die Tore: Adenbachtor, Obertor, Ahrtor und Niedertor, 53474 Ahrweiler

Wann: 29. November bis 22. Dezember 2019

Öffnungszeiten: Freitag und Samstag von 11 bis 21 Uhr,

Sonntag von 11 bis 20 Uhr (erstes, zweites und viertes Adventswochenende)

Freitag: 11 bis 21 Uhr, Samstag: 11 bis 23 Uhr, Sonntag: 11 bis 20 Uhr (drittes Adventswochenende)

zusätzlich: Donnerstag: 5. Dezember, 11 bis 21 Uhr

Rheinbreitbach, Ruppichteroth und Siegburg

Nikolausmarkt in Rheinbreitbach

Am 30. November öffnet der Rheinbreitbacher Nikolausmarkt seine Pforten. Der Rheinbreitbacher Stammtisch "Mer looße et kraache" verkauft Original Thüringer Bratwurst, Reibekuchen, Waffeln und Weihnachtsgebäck. Dazu werden Handarbeiten, selbstgemachte Perlen, Schmuck, Marmelade, Seife und Hundeleckerlis angeboten. Um 18 Uhr schaut der Nikolaus vorbei.

Wo: Renesse-Platz, 53359 Rheinbreitbach

Wann: 30. November 2019

Öffnungszeiten: 14 bis 22 Uhr

Döörper Weihnacht in Ruppichteroth

Die "Döörper Weihnacht" ist zu einem Synonym für Romantik und für festliche Atmosphäre geworden. Sie findet auch in diesem Jahr wieder zwischen den beiden Kirchen im Ortskern von Ruppichteroth statt.

Wo: Burgstraße, 53809 Ruppichteroth

Wann: 7. und 8. Dezember 2019

Öffnungszeiten: Samstag: 14 bis 21 Uhr, Sonntag: 11 bis 19 Uhr

Mittelaltermarkt in Siegburg

Spätestens, wenn der Büttel auf dem Marktplatz in seine Fanfare bläst, wissen alle Siegburger: Der mittelalterliche Weihnachtsmarkt kommt wieder in die Stadt. Auch dieses Jahr wird Siegburg in der Weihnachtszeit von Gauklern, Sängern und mittelalterlichen Handwerksleuten beehrt.

Wo: Marktplatz, 53721 Siegburg

Wann: 23. November bis 22. Dezember 2019

Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag: 11 bis 20 Uhr; Freitag und Samstag: 11 bis 21 Uhr (Am Totensonntag, 24.11.2019 öffnet der Markt von 18 bis 20 Uhr)

Troisdorf, Brühl, Rheinbach und Meckenheim

Weihnachtsmarkt auf der Burg Wissem

Ein wunderschönes Wasserschlösschen mit einem stimmungsvoll erleuchteten Burghof erwartet die Gäste des Troisdorfer Weihnachtsmarktes auf Burg Wissem. Am Freitagnachmittag des dritten Adventswochenendes eröffnet der Markt. Ein weihnachtliches Musikprogramm untermalt die Atmosphäre im Burghof. In den Räumen der Kreativwerkstatt können die Kunstwerke von Kursteilnehmern bestaunt werden.

Wo: Burgallee 1, 53840 Troisdorf

Wann: 13. bis 15. Dezember 2019

Öffnungszeiten: Freitag: 14 bis 21 Uhr, Samstag: 11 bis 21 Uhr, Sonntag: 11 bis 19 Uhr

Weihnachtsmarkt in Brühl

Am 25. November öffnet der traditionelle Brühler Weihnachtsmarkt. Die Innenstadt strahlt mit zahlreichen Lichtern und verwandelt die Innenstadt in ein Weihnachtsdorf mit rund 60 Anbietern. Am zweiten Advent ist zusätzlich ein verkaufsoffener Sonntag.

Wo: Innenstadt, 50321 Brühl

Wann: 25. November bis 24. Dezember 2019

Öffnungszeiten: täglich von 11 bis 20 Uhr, am 24. Dezember bis 14 Uhr, verkaufsoffener Sonntag am zweiten Advent von 13 bis 18 Uhr

Weihnachtsmarkt in Rheinbach

Der Rheinbacher Weihnachtsmarkt hat mittlerweile schon Tradition - und findet auch bei vielen Besuchern der Region Anklang. Die Besonderheit hier ist auch die Lage: am Fuße des Wasemer Turms, mit Blick auf den weihnachtlich beleuchteten mittelalterlichen Stadtkern.

Wo: Prümer Wall und Pützstraße, 53359 Rheinbach

Wann: 13. bis 15. Dezember 2019

Öffnungszeiten: Freitag: 14 bis 21 Uhr, Samstag und Sonntag: 11 bis 21 Uhr

"Zintemaat" in Meckenheim

Unter dem Namen "Zintemaat" findet dieses Jahr der neunte Meckenheimer Weihnachtsmarkt statt. Kulinarische Spezialitäten und Geschenkartikel werden an etwa 30 Ständen verkauft. Für die kleinen Gäste bietet der Weihnachtsmarkt Mitmachaktionen wie Weihnachtsbasteln und Kindertheateraufführungen. Am 10. Dezember ist von 13 bis 18 Uhr verkaufsoffener Sonntag.

Wo: Kirchplatz, 53340 Meckenheim

Wann: 6. bis 8. Dezember 2019

Neuwied, Euskirchen und Köln

Knuspermarkt Neuwied

Der Neuwieder Knuspermarkt bietet handgefertigte Unikate, weihnachtliche Dekorationen und Knusperrock auf der Bühne. Für Kinder haben die Veranstalter ein Kinder-Knusperland aufgebaut. In den Hütten erleben sie verschiedene Spielwelten wie Puppenhaus, Kaufmannsladen oder Arktis.

Wo: Luisenplatz, 56564 Neuwied

Wann: 25. November bis 23. Dezember 2019; An Heiligabend hat die Glühweinhütte von 10 bis 15.30 Uhr geöffnet.

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag: 10 bis 19 Uhr, Freitag und Samstag: 10 bis 20 Uhr, Sonntag: 11 bis 19 Uhr

Weihnachtsdorf in Euskirchen

Von Freitag, 13. Dezember, bis Sonntag, 15. Dezember veranstaltet die Kreisstadt Euskirchen einen Weihnachtsmarkt im historischen Ambiente des Alten Marktes.

Wo: Innenstadt, Gardebrunnen und Klosterplatz, 53879 Euskirchen

Wann: 13. bis 15. Dezember 2018

Öffnungszeiten: Freitag: 16 bis 20 Uhr, Samstag 11 bis 20 Uhr, Sonntag 11 bis 19 Uhr

Weihnachtsmärkte in Köln

Auch in der Domstadt öffnen die verschiedenen Weihnachtsmärkte vom 25. November bis 23. Dezember 2019 ihre Pforten.