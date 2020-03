GA gelistet : Hier gibt es gebrauchte Bücher in Bonn und der Region

In vielen Bücherregalen stehen vor allem Neuerwerbe, doch auch gebrauchte Bücher erfreuen sich einer hohen Nachfrage. Foto: picture alliance / dpa/Andreas Weihmayr

Bonn/Region Bücher gibt es in allen Farben und Formen - und es gibt sie auch gebraucht. In Bonn und der Region gibt es eine Vielzahl an Orten, die Second-Hand-Bücher anbieten. Wir verraten Ihnen, wo Sie diese finden.



Von Tamara Wegbahn

Offene Bücherschränke in Bonn

Seit die Bürgerstiftung Bonn das Projekt „Offene Bücherschränke“ 2002 ins Leben rief, sind die Schränke aus dem Bonner Stadtbild nicht mehr wegzudenken. Das Prinzip ist einfach wie erfolgreich: Bücher können ohne Gebühr und ohne Leihfrist sowohl entnommen als auch gespendet werden. Dabei gibt es keine Einschränkungen, was Themen und Genre der Bücher betrifft, einzig und allein das unterste Fach ist für Kinderbücher reserviert.

Mehr zur Geschichte der mehr als ein Dutzend Bücherschränke findet man auf der Internetseite der Bürgerstiftung Bonn.

Antiquariat Sawhney

Auf der Reuterstraße, direkt hinter dem Botanischen Garten, befindet sich das Antiquariat Sawhney. Hier findet man sowohl deutsch- als auch fremdsprachige Bücher. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf den Themen Naturwissenschaft, Technik und Geschichte. Zum Teil können auch neue Bücher bestellt werden.

Stöbern und bestellen kann man außerdem auch auf der Internetseite des Antiquariats.

Adresse: Reuterstraße 4a, 53113 Bonn

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 9 bis 14 Uhr und von 16 bis 18 Uhr, Samstag von 9 bis 14 Uhr

Antiquarius Buch & Café

Im Antiquarius gibt es, wie der Name schon verrät, neben gebrauchten Büchern auch Kaffee (und Wein). Das Antiquariat befindet sich im Bonner Talweg und besticht nicht nur durch seine urige Atmosphäre, es wartet auch vielfach mit verschiedenen Veranstaltungen auf. So fand im November 2019 zum Beispiel eine Lesung der beiden Autoren Wolfgang Henze und Rüdiger Kaun statt.

Adresse: Bonner Talweg 14, 53113 Bonn

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 10 bis 20 Uhr

Bonner Comic Laden

Wer nicht nur gerne zu Romanen greift, sondern auch zu Comics, dürfte im Bonner Comic Laden in der Innenstadt fündig werden. Neben Comic-Neuerscheinungen gibt es hier auch einen antiquarischen Bereich mit gebrauchten deutsch- und fremdsprachigen Comicheften.

Wen das Durchsuchen der prall gefüllten Regale überfordert, kann auch auf der Internetseite des Ladens stöbern.

Adresse: Oxfordstraße 17, 53111 Bonn

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 10 bis 19 Uhr

Antiquariat Walter Markov

Die Breite Straße in der Bonner Altstadt ist weltweit bekannt für ihre Kirschblüten. Mittendrin befindet sich auch das Antiquariat Walter Markov. Die Schwerpunkte hier sind klar gelegt auf Politik, Geschichte, Kunst und Philosophie.

Adresse: Breite Straße 52, 53111 Bonn

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 14 bis 19 Uhr, Samstag 10 bis 14 Uhr.

Schatzinsel

Wer sich auf die Suche nach literarischen Schätzen begibt, ist bei der Schatzinsel in Bonn-Auerberg genau richtig. Das Gebrauchtwarenhaus der SKM Aufbruch bietet neben Kleidung und Möbeln auch eine große Auswahl an Büchern an. Da sich die Schatzinsel durch Warenspenden finanziert, gilt hier: Bücher (und andere, gut erhaltene Waren), die keinen Platz mehr im eigenen Heim finden, können gespendet werden.

Mehr Infos finden sich auch auf deren Internetseite.

Adresse: Kölnstraße 367, 53117 Bonn-Auerberg

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10 bis 18 Uhr, Samstag 10 bis 16 Uhr.

Bücherflohmarkt im Kloster

Etwas außerhalb von Bonn, nämlich in Sankt Augustin, befindet sich das Klostergelände der Steyler Mission. Seit 2010 findet dort jeden Freitag der Bücherflohmarkt statt. Hier werden Bücher zu Kilopreisen verkauft; drei Euro für ein Kilo Bücher. Die Auswahl der Bücher reicht von Theologie über Belletristik bis hin zu Fantasy-Romanen.

Die Erlöse der wöchentlichen Bücherverkäufe verwendet die Steyler Mission für Hilfsprojekte in aller Welt. 2019 unterstützen sie mit diesen zum Beispiel den Erwerb von Schulmaterialien in Manggarai in Indonesien.

Sollte das eigene Bücherregal daheim dann doch einmal überfüllt sein, kann man zur Zeit des Bücherflohmarkts auch eigene, gut erhaltene Exemplare spenden. Mehr Infos dazu findet man auch auf der Internetseite der Mission.

Adresse: Arnold-Janssen-Straße 30, 53757 Sankt Augustin

Öffnungszeiten: Freitag von 12 bis 16 Uhr

BUNT - Modernes Antiquariat

In der Kölner Innenstadt bietet das moderne Antiquariat auf knapp 300 Quadratmetern eine Auswahl an gebrauchten und vergriffenen Büchern, sowie Sonderausgaben und Mängelexemplare. Die Titel kommen aus allen Bereichen der Literatur. Besonders ist dabei jedoch auch die große Auswahl an Kinderliteratur.

Wer für Bücher nicht bis nach Köln fahren möchte, kann außerdem über die Internetseite des Antiquariats bestellen.

Adresse: Breite Straße 161 - 167, 50667 Köln

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 10 bis 19.30 Uhr, Samstag von 10 bis 20 Uhr

Kölner Büchermeile

Mehrmals im Jahr findet außerdem der Kölner Bücher- und Schallplattenmarkt statt. Entlang der Rheinuferpromenade in der Kölner Altstadt finden Besucher nicht nur das Angebot alter und neuer Antiquariate, sondern auch Tonträger und künstlerische Darbietungen.

Die Büchermeile findet 2020 an zwei Wochenenden statt: Am 9. und 10. Mai sowie am 12. und 13. September.

Kölner Umsonstladen

Im rechtsrheinischen Köln-Mülheim befindet sich Kölns erster Umsonstladen. Der Name ist hierbei Programm. Besucher können sich bis zu drei Teile aussuchen, die sie dann umsonst mitnehmen können. Das Sortiment des Ladens beinhaltet neben Kleidung und Elektrogeräten auch eine große Auswahl an gebrauchten Büchern. Mehr Informationen zum Konzept des Umsonstladens finden sich auf dessen Internetseite.

Adresse: Berliner Straße 77, 51063 Köln-Mülheim