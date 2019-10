Partys in Bonn : Hier wird in den Tag der Deutschen Einheit gefeiert

Foto: dpa In Bonn gibt es verschiedene Möglichkeiten, vor dem Tag der Deutschen Einheit feiern zu gehen.

Bonn Am Donnerstag, 3. Oktober, ist Tag der Deutschen Einheit. Wir verraten, wo in Bonn am Mittwochabend in den Feiertag reingefeiert werden kann.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von general-anzeiger-bonn.de

Flashback Party im Brückenforum

Unter dem Motto „Tanz in die Deutsche Einheit -- Flashback“ wird in der Bonner Harmonie gefeiert. Manu Pop und DJ Steve Paris werden Hits der 80er und der 90er Jahre, der Neuen Deutschen Welle sowie Dance- und Party-Klassiker spielen. Tickets ab zehn Euro gibt es im Vorverkauf bei ga-bonn.de/tickets.

Wo: Brückenforum, Friedrich-Breuer-Straße 17, 53225 Beuel

Wann: Ab 21 Uhr

Petting! Pershing! Perestroika! 80er-Party in der Harmonie

Die Harmonie lässt das Jahrzehnt der Neon-Discos und der Zauberwürfel wieder aufleben. Ab 20 Uhr wird die 80er-Party gefeiert. DJ H2O-Lee spielt unter anderem Hits von Depeche Mode, David Bowie, The Police, Madonna, U2, Prince und Michael Jackson.

Wo: Harmonie, Frongasse 28-30, 53121 Bonn

Wann: Ab 20 Uhr

5 Jahre Untergrund

Am Abend und in der Nacht vor dem Feiertag feiert das Untergrund unter dem Motto „We are back“ sein fünfjähriges Bestehen. Das Grand Opening mit gratis Zuckerwatte und Shots und DJ Jan Christian Zimmer startet ab 22 Uhr.

Wo: Untergrund, Kesselgasse 1, 53111 Bonn

Wann: Ab 22 Uhr

Party in der N8schicht und der N8lounge

Die N8schicht und die N8lounge öffnen um 23 Uhr ihre Türen und bieten unter dem Motto „Cin Cin - Kinky Kreml“ bei Pop und Techno die Möglichkeit, in den Feiertag zu feiern.

Wo: N8schicht,Bornheimer Straße 20-22, 53111 Bonn

Wann: Ab 23 Uhr

Party im Carpe Noctem

Vor vier Jahren wurde das Carpe Noctem wiedereröffnet. Der Club nimmt dies zum Anlass für eine „Birthday Party“. Los geht es um 22 Uhr, bis 23 Uhr ist der Eintritt frei, anschließend kostet dieser fünf Euro.

Lesen Sie auch GA gelistet : Das können Studenten in Bonn erleben

Wo: Carpe Noctem, Wesselstraße 5, 53111 Bonn

Wann: Ab 22 Uhr

Tanz in die Einheit in der Jazz-Galerie

„Seit 29 Jahren wächst nun zusammen, was zusammengehört und das will gefeiert werden“, findet die Jazz-Galerie und feiert daher am Mittwochabend mit gemischter Musik den „Tanz in die Einheit“.

Wo: Jazz-Galerie, Oxfordstraße 24, 53111 Bonn

Wann: Ab 22 Uhr