Mittelalterlicher Weihnachtsmarkt 2019 : Das erwartet Besucher beim Mittelalterlichen Weihnachtsmarkt in Siegburg

Das erwartet Besucher beim Mittelalterlichen Weihnachtsmarkt in Siegburg

Siegburg Am vorletzten Novemberwochenende wird der Mittelalterliche Weihnachtsmarkt in Siegburg eröffnet. Vier Wochen lang steht der Marktplatz dann ganz im Zeichen von Gauklern und Bütteln.

Auf eine Zeitreise begeben sich Besucher des mittelalterlichen Weihnachtsmarktes in Siegburg: Hier gestalten Gaukler, Büttel und Handwerker den Weihnachtsmarktalltag auf dem Marktplatz inmitten der Stadt. Auf spannenden Touren entdecken Besucher die Stadt und auch die kleinen Gäste erwartet ein umfangreiches Programm. Die Interessengemeinschaft Kramer, Zunft und Kurtzweyl schlägt bis Sonntag, 22. Dezember, ihre Zelte auf. Ihre Marktzeiten haben die Handwerker, Kaufleute, Musiker und Gaukler im Vergleich zum Vorjahr aber um eine Stunde verkürzt.

Eröffnet wird der ungewöhnliche Weihnachtsmarkt, der 1992 erstmals stattfand, in diesem Jahr am Samstag, 23. November. Bis Sonntag, 22. Dezember, haben die Stände sonntags bis donnerstags von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Freitags und samstags hat der Markt eine Stunde länger geöffnet und geht von 11 bis 21 Uhr. Am 24. November hat der Markt wegen Totensonntag nur von 18 bis 20 Uhr geöffnet.