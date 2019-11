60 Züge allein in Bonn : Martinszüge 2019 in Bonn und der Region im Überblick

Foto: Barbara Frommann Mit bunten Laternen ziehen Kinder und Erwachsene beim zentralen Bonner Martinszug vom Hofgarten zum großen Feuer auf dem Marktplatz.

Bonn/Region Traditionell ziehen wieder etliche Martinszüge durch Bonn. Begleitet von vielen Kindern mit bunten Laternen sind sie wunderschön anzusehen. Sie wollen wissen, wann der Martinszug durch Ihren Ort zieht? Wir haben es für Sie rausgesucht.



Ab Anfang November gibt es allein in Bonn rund 60 Martinszüge. Beim großen Umzug im Zentrum am Freitag, 8. November, ziehen rund 1300 Kinder mit ihren bunten Laternen durch die Innenstadt. Los geht es um 17.15 Uhr auf dem Münsterplatz. Der Zugweg führt über Remigiusstraße, Acherstraße, Dreieck, Münsterplatz an der Post vorbei, Windeckstraße, Bottlerplatz, Sterntor, Vivatsgasse und Sternstraße zum Markt, wo das große Martinsfeuer abgebrannt wird.

Wegen der Aufbauarbeiten für das Martinsfeuer sind die Markstände an diesem Tag nur bis 14 Uhr geöffnet. Für den Martinszug sind keine Straßensperrungen erforderlich, daher ist durch den Umzug nicht mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen.

Eine Karte mit allen Martinszügen in Bonn samt Zugweg stellt die Stadt Bonn zur Verfügung ebenso wie ein Liedblatt zu Sankt Martin mit den wichtigsten Texten.

Hier ist der Überblick über alle Martinszüge in Bonn, dem Rhein-Sieg-Kreis und dem Kreis Ahrweiler.

Martinszüge im Stadtbezirk Bonn

Montag, 4. November 2019:

GGS Karlschule: Start um 18:00 Schulhof Karlschule Ziel um 18:45 Schulhof Karlschule, Zugweg: Dorotheenstraße, Nonnstraße, Angelbisstraße, Am Gerhardsplatz, Perthesanlage, Nonnstraße, Ellerstraße, Vorgebirgsstraße, Sachsenweg, Schulhof

KiTa Spatzennest: Start um 17:00 Oberer Lindweg Ziel um 18:00 Oberer Lindweg 4, Zugweg: Oberer Lindweg, Christoph-Fischer-Weg, Am Bleidriesch, Fußweg zurück auf Oberer Lindweg

Kita Junge Wilde e.V.: Start um 17:30 KiTa Junge Wilde Südstadt Ziel um 18:00 Alter Zoll, Zugweg: Lennéstraße 36, Hofgarten, Alter Zoll

KiTa St. Elisabeth Südstadt: Start Bernard-Custodis-Str. um 18:30 Uhr, Ziel Kirchplatz, St. Elisabeth Kirche um 19:30 Uhr, Zugweg: Bernard-Custodis-Straße, Schumannstraße, Diezstraße, An der Elisabethkirche, Thielstraße, Oskar-Walzel-Straße bis zum Bahnübergang Lessingstraße, Schumannstraße, Kirchplatz

Dienstag, 5. November 2019:

Elterninitiative Kita Wolke 7: Start um 17:30 Loeschkestraße Ziel um 18:30 Loeschckestraße (Garten der KiTa), Zugweg: Loeschckestraße, Rurweg, Gierenweg, Saarweg, Moselweg, Siegweg, Wasserland, Erftweg, Rurweg, Loeschckestraße

Röttgen: Festausschuss Bonn-Röttgen e.V., Start um 17:30 Herzogsfreudenweg Ziel um 18:30 Herzogsfreudenweg, Zugweg: Witterschlicker Allee, Reichsstraße, Am Schloßplatz, Dorfstraße, Kurfürstenplatz, Heidegartenstraße, Blumenstraße, Venantiusstraße

Endenich: Ortsausschuss Bonn-Endenich e.V., Start um 18:00 Kirche/Magdalenenplatz Ziel um 18:50 Karl-Simrock-Schule um 18:50 Uhr, Zugweg: Magdalenenplatz, Pastoratsgasse, rechts in Endenicher Straße, Frongasse, Magdalenenstraße, Röckumstraße, Am Burggraben, Karl-Simrock-Schule

Nordlichter e.V. , Förderverein der KGS Nordschule, Bonn Castell: Start Schulhof Nordschule um 17:15 Uhr, Ziel Am Römerkran, Römerstraße um 19:00 Uhr, Zugweg: Nordschule, Graurheindorfer Straße, Nordstraße, Drususstraße, An der Esche, Römerstraße,Heinrich-Sauer-Straße,Rosental, Am Schänzchen, Pfälzer Straße, An der Esche, Welrichsweg, Badener Straße, Römerstraße

Kettelerschule Dransdorf: Start Kettelerschule um 17:30 Uhr, Ziel Parkplatz Kettelerschule um 18:00 Uhr, Zugweg: Aufstellung auf dem Schulhof, links in die Siemensstraße, rechts auf den Dransdorfer Berg (1. Auffahrt), in den Carmen-Sylva-Weg, in Am Dörnchen, in die Messdorfer Straße, in die Elisabeth-Enseling-Straße, in die Messdorfer Straße, rechts in die Alfterer Straße, rechts in die Siemensstraße, links auf den Parkplatz der Schule



Montessori-Kinderhaus Wittelsbacher Pänz: Start Kinderhaus um 17:30 Uhr, Ziel Kinderhaus um 18:00 Uhr, Zugweg: Wittelsbacherring, Endenicher Straße, Mozartstraße u. Bachstraße

Mittwoch, 6. November 2019

KiTa Rasselbande: KiTa Rasselbande e.V. Start um 17:00 KiTa Ziel um 17:30 KiTa (nicht öffentlich), Zugweg: Mozartstraße, Bachstraße, Beethoven Park, Rottenburgstraße, Wittelsbacher Ring, Endenicher Straße

Ev. Familienzentrum und Kita Der kleine Lukas: Mittwoch, 7. November 2018 , Ev. Familienzentrum und Kita Der kleine Lukas Start um 17:15 Lukaskirche Ziel um 17:45 Innenhof Gemeindezentrum, Zugweg: Fußweg Kaiser-Karl-Ring, Bungartstraße, Nordstraße, Fußweg Kaiser-Karl-Ring, Innenhof Gemeindezentrum

Till-Eulenspiegel Schule Kessenich: Start um 17:30 Till-Eulenspiegel Schule Ziel um 18:30 Schulhof T.-E. Schule, Zugweg: Renoisstraße, Graf-Galen-Straße, Luisenstraße, Geißlerstraße, Julius-Plücker-Straße, Bennauerstraße, Jagdweg, Blücherstraße, Troschelstraße, Luisenstraße, Heinrich-Körner-Straße, Renoisstraße, Schulhof

GGS Carl-Schurz-Schule: Start um 17:15 Uhr Schulhof Carl-Schurz-Schule, Ziel: 18:00 Uhr Schulhof Schulzentrum Tannenbusch, Zugweg: Schulhof der Carl-Schurz-Schule, Hirschberger Straße, Waldenburger Ring, Grüngürtel, Parkplatz der Christopherusschule, Beuthener Straße, Oelser Straße, Sprottauer Straße, Waldenburger Ring, Agnetendorfer Straße, Schulhof des Schulzentrums

Donnerstag, 7. November 2019

Sinzig: Die Aufstellung beginnt um 17:15 Uhr auf dem Kirchplatz, der Abmarsch ist um 17:45 Uhr geplant. Zugweg: Kirchplatz, Bachovenstraße, Markt, Koblenzerstraße, Renngasse, Eulengasse, Ausdorferstraße, Markt, Mühlenbachstraße, Barbarossastraße, Jahnstraße, Feuer auf dem Jahnplatz

Martinsausschuss Lessenich-Messdorf: Start um 18:00 Schulhof Laurentiusschule Ziel um 19:15 vor dem ehemaligem Feuerwehrhaus, Zugweg: Schulhof, Meßdorfer Straße, Roncallistraße, Bonner Logsweg, Ermlandstraße, Meßdorfer Straße, Gielsdorfer Straße, Johann-Bieser-Straße, Forellstraße, Meßdorfer Straße, Schulhof

Marienschule: Start um 17:30 Marienschule Ziel um 18:15 Marienschule Schulhof, Zugweg: Marienschule, Maxstraße, Breitestraße, Paulstraße, Georgstraße, Pipinstraße, Im Krausfeld, Adolfstraße, Vorgebirgsstraße, Heerstraße, Marienschule

GGS Michaelschule Bonn West: Start um 17:00 Uhr Michaelschule Ziel: 18:00 Uhr Schulhof, Haydnstraße (Termin noch nicht endgültig bestätigt), Zugweg: Rheinbacher Straße, Kaufmannstraße, Richard-Wagner-Straße, Humboldtstraße, Endenicher Allee, Malteserstraße, Richard-Wagner-Straße, Humboldtstraße, Händelstraße, Baumschulwäldchen, Haydnstraße, Schulhof

Alt-Tannenbusch: Start Meisenweg um 18:00 Uhr, Ziel ehemaliger Kirmesplatz Oppelner Straße/Stolpstraße um 18:30 Uhr, Zugweg: Meisenweg, Drosselweg, Rotkehlchenweg, Königsberger Straße, Magdeburger Straße, Paulusplatz, Liegnitzer Straße, Oppelner Straße, ehemaliger Kirmesplatz Ecke Stolpstraße

Venusberg Kath. Pfarrgemeinde Heilig-Geist: Start um 17:30 Uhr Apfelallee Ziel: 18:30 Uhr Apfelallee, Zugweg: Apfelallee, Kiefernweg, Haager Weg, Am Paulshof, Borkenweg, Holunderweg, Haager Weg, Sertürnerstraße, Apfelallee

Freitag, 8. November 2019

Bonn Zentral: Kath. Kirchengemeinde St. Martin Start um 17:00 Münsterplatz Ziel um 18:00 Markt, Zugweg: Münsterplatz (Aufstellung), Remigiusstraße, Acherstraße, Dreieck, Münsterplatz (vorbei an der Post), Windeckstraße, Bottlerplatz (auf das Sterntor zugehen), Vivatsgasse, Sternstraße, Markt

Ortsausschuss Bonn-Kessenich: Start um 17:30 Pützstrasse Ziel um 18:30 Kirchengarten St. Nikolaus, Zugweg: Pützstraße, Karthäuserplatz, Mechenstraße, Bergstraße, Burbacher Straße, Rheinweg, Markusstraße, Burbacher Straße, Wolterstraße, Kirchengarten St. Nikolaus

Samstag, 9. November 2019

Graurheindorf: St. Martins-Ausschuss Bonn-Grau Rheindorf Start um 17:00 An der Pfaffenmütze Ziel um 18:00 Wiese am Sportplatz, Zugweg:

Ü-Dötzchen Kindergarteninitiative Bonn-Ückesdorf e.V.: Start um 17:30 Spielplatz im Magdalenenweg Ziel um 19:00 Bolzplatz, Hermann Schlösserstraße, Zugweg: Spielplatz Magdalenenweg, Henriettenstraße, Auf den Steinen, Hubertusstraße, Charles-Wimar-Straße, Max-Ernst-Straße, Hermann-Schlösser-Straße, Bolzplatz

St. Martin-Festausschuss Bonn-Graurheindorf: Start um 17:00 An der Pfaffenmütze um 17:00 Uhr, Ziel um 18:00 Wiese am Sportplatz, Zugweg: An der Pfaffenmütze, Estermannstraße,Werftstraße, Herpenstraße,Birkheuserstraße, Zweimühlenweg, Estermannstraße, Brungsgasse, Sportplatz

Sonntag, 10. November 2019

St. Martin-Festausschuss Bonn-Auerberg: Start An der Josefshöhe (Schulhof der Hedwigschule) um 17:00 Uhr, Ziel Bernhardkirche um 18:30 Uhr, Zugweg: An der Josefshöhe, Richthofenstraße, Seehausstraße, Pariser Straße, Dubliner Straße, Richthofenstraße, Brüsseler Straße, Pariser Straße, Flensburger Straße, Eupener Straße, Kölnstraße, Allensteiner Straße, Saarbrückener Straße, Eupener Straße bis Bernhardkirche

Dienstag, 12. November 2019

Freiwillige Feuerwehr Dottendorf: Start Montessorischule um 17:30 Uhr, Ziel Park Ortszentrum um 18:15 Uhr, Zugweg: Montessorischule, Quirinstraße, Hausdorffstraße, Pleimesstraße, Kessenicher Straße, Dottendorfer Straße, Quirinstraße, Winzerstraße, Stephanstraße, Ortszentrum

Ippendorf, Martinsausschuss Engelsbachschule: Start um 17:45 Im Blumengarten Ziel um 19:00 Netzestraße, Ippendorf Sportplatz, Zugweg: Im Blumengarten, Ferdinandstraße, Röttgener Straße, Buchholzstraße, Oderstraße, Netzestraße

Mittwoch, 13. November 2019

KGS Clemens-August-Schule: Start um 18:00 Hauptportal der St. sebastian Kirche Ziel um 19:00 Clemens-August-Platz, Zugweg: Hauptportal St. Sebastiankirche (Kirschallee) rechts, links Sternenburgstraße, rechts Jagdweg, rechts Rehfuesstraße, rechts Kirschallee, links Sternenburgstraße, links Clemens-August-Straße, Ende auf Clemens-August-Platz

GGS Stiftsschule: Start um 17:00 Schulhof Stiftschule Ziel um 18:00 Schulhof Stiftschule (nicht öffentlich), Zugweg: Schulhof Stiftsschule, Rheinufer, Erzberger Ufer Richtung Norden, Augustinum und zurück

Mittwoch, 13. November 2019

Kinderzentren Kunterbunt gGmbH: Start um 17:00 Uhr Kita KiKu Kinderland Ziel: 18:30 Uhr Wiese Posttower, Zugweg: Fußweg am Johanniter Krankenhaus, Sträßchensweg (links), Sträßchensweg (rechts), Kreuzung Franz-Josef-Strauß-Allee/Petra-Kelly-Allee zur Rheinaue, durch die Rheinaue zum Posttower (Wiese)

Freitag, 15. November 2019

Ortsfestausschuss Buschdorf e.V.: Start Feuerwehr um 17:30 Uhr, Ziel Dorfplatz um 18:30 Uhr, Zugweg: Feuerwehr - Von-den-Driesch-Straße, Otto-Hahn-Straße, Heinrich-Bursch-Straße, Josef-Kuth-Straße, Buschdorfer Straße, Im Schildchen, Leo-Breuer-Weg, Klosterweg, Dorfplatz

Martinszüge 2019 in Bad Godesberg

Montag, 4. November 2019

Mehlem, Integrative Kindertagesstätte St.Severin: Start um 17:30 Uhr Kirche St.Severin Ziel: Villa Kursana, Zugweg: Kirche St. Severin, Siegfriedstraße, Rüdigerstraße

Ev. Familienzentrum Christuskirche (Plittersdorf): Start um 17:15 am Ev. Familienzentrum Christuskirche, Ziel: 18:00 Uhr Ev. Familienzentrum Christuskirche, Zugweg: Hohenzollernstr. - Friesenstr. - Germanenstr. - Hohenzollernstr.

Marienforster Siedlung (Kita Sankt Michael): Start Kita Michael um 17:30 Uhr, Ziel Gelände Aloisiuskolleg um 18:30 Uhr, Zugweg: Wolkenburgstraße, Marienforster Steinweg, Petersbergstraße, Elisabethstraße, Wiese des Aloisiuskolleg

Dienstag, 5. November 2019

Villenviertel (Beethovenschule) KGS Beethovenschule: Start um 17:30 Uhr , Denglerstraße Ziel: 18:15 Uhr Schulhof in der Denglerstraße, Zugweg: Denglerstraße, Beethovenallee, Hohenzollernstraße, Plittersdorfer Straße, Viktoriastraße, Kronprinzenstraße, Denglerstraße, Uhlandstraße, Arndtplatz, Beethovenallee, Schulhof Beethovenschule

Mittwoch, 6. November 2019:

KGS Donatusschule: Start um 17:30 Uhr auf dem Schulhof, Ziel: 18:00 Schulhof Donatusschule, Zugweg: Sibyllenstraße, Mühlenstraße, Am Büchel, Steinstraße, Annettenstraße, Donatusstraße

Donnerstag, 7. November 2018:

GGS Gotenschule: Start um 17:30 Uhr auf dem Schulhof der Gotenschule, Ziel: 18:00 Spieli Gotenschule, Zugweg: Schulhof GGS Gotenschule, Neckarstraße, Mittelstraße, Lahnstraße, Ahrstraße, Wupperstraße, Lahnstraße, Mittelstraße, Danziger Straße, Breslauer Straße, Mittelstraße, Neckarstraße, Schulhof

GGS Paul-Klee-Schule: Start um 17:30 Uhr in der Rheinallee, Ziel: 18:00 Schulhof Paul-Klee-Schule (Fackelbaum mit Pechfackeln) Zugweg: Kronprinzenstraße, Beethovenallee, Königsplatz, Rheinallee

Ortsausschuss Friesdorf e.V.: Start um 17:00 Uhr Am Schulplatz (Servatiusschule), Ziel: 19:00 Wiese am Sportplatz (Margaretenstraße), Zugweg: Am Schulplatz, Annaberger Sraße, Klufterstraße, Am Woltersweiher, In der Kumme, Annaberger Straße, Im Bachele, Schwalbengarten, Frankengraben, Margaretenstraße, Wiese am Sportplatz

Freitag, 8. November 2019

Kath. Kirchengemeinde St. Martin und Severin (Muffendorf): Start an der Kirche um 17:30 Uhr , Ziel: 18:30 Remi-Baert-Platz, Zugweg: Klosterbergerstraße, Bürvigstraße, Muffendorfer Hauptstraße, Martinstraße, Lehnpütz, Hohle Gasse, Martinstraße, Zum Kempenberg, Elfstraße, Klosterbergstraße bis zum Remi-Baert-Platz

St. Andreas Schützenbruderschaft Rüngsdorf e.V.: Start um 17:00 Uhr Andreasschule Ziel: 18:00 Uhr Alter Kirchturm, Zugweg: Mendelssohnstraße, Kapellenweg, Konstantinstraße, Kapellenweg, Andreasstraße, Rheinstraße, Heisterbachstraße, Basteistraße, Ecke Rheinstraße/Basteistraße

Mehlem Evangelischer Kindergarten Arche Noah: Start um 17:15 Uhr Domhofstr. Ziel: 18:15 Uhr Domhofstr., Zugweg: Domstraße, Antoniterstraße, Ellesdorfer Straße, An der Nesselburg, Langenbergsweg

Dienstag, 12. November 2019

GGS Heiderhof: Start um 17:30 Uhr Schulhof GGS Heiderhof, Ziel: 18:15 Uhr auf dem Schulhof GGS Heiderhof, Zugweg: Weißdornweg, Grüngürtel, Pappelweg Busendhaltestelle, Wendeschleife, Pappelweg, Tulpenbaumweg, Kita Frieden Christi

Pennenfeld, Robert-Koch-Schule: Start um 17:30 Uhr in der Max-Planck-Straße, Ziel: 18:30 Schulhofwiese Robert-Koch-Schule, Max-Planck-Straße , Albertus-Magnus-Straße, Zeppelinstraße, Hans-Böckler-Straße, Röntgenstraße, Behringstraße, Albertus-Magnus-Straße, Max-Planck-Straße

Mittwoch, 13. November 2019

Mehlem KGS Am Domhof: Start um 18:00 Uhr KGS Am Domhof Ziel: 19:00 Uhr Dorfplatz, Zugweg: Friedrich-Bleek-Straße, Langenbergsweg, Domhofstraße, Meckenheimer Straße, Oberaustraße, Heinrichstraße, Meckenheimer Straße, Mainzer Straße, Dreholzstraße, Dietrich-Glauner-Straße, Dorfplatz (mit Martinsfeuer)