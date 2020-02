Feier-Fahrplan : Diese Karnevalspartys steigen in den Bonner Kneipen

Wir zeigen, in welchen Kneipen der Höhepunkt der Karnevalssession gefeiert wird. (Symbolbild). Foto: S. Hermann & F. Richter auf Pixabay

Bonn Die jecke Jahreszeit hat schon im November begonnen und die Karnevalisten haben sich entsprechend aufgewärmt, doch mit Weiberfastnacht geht es erst richtig los. Wir zeigen, in welchen Bonner Kneipen Karneval-Partys stattfinden.



Von general-anzeiger-bonn.de

Anno Tubac

Im vergangenen Jahr ist das Anno Tubac in der Bonner Altstadt in neue Hände übergegangen - Karneval gefeiert wird hier weiterhin ganz traditionell. Los geht es wie immer an Weiberfastnacht. Am Freitag findet die „Durschlöscherparty“ statt, und auch an Karnevalssamstag und an Rosenmontag wird weiter geschunkelt, getanzt und gebützt.

Adresse: Kölnstraße 47, 53111 Bonn

Programm: Donnerstag ab 12 Uhr; Freitag ab 19 Uhr (freier Eintritt); Samstag ab 19 Uhr; Montag ab 12 Uhr. Es gibt keinen Kartenvorverkauf!

Bierhaus Machold

Im Bierhaus Machold in der Altstadt wird diszipliniert jeden einzelnen Tag durchgefeiert: Los geht es an Weiberfastnacht, und zwar schon ab 9.30 Uhr am Morgen. Weiter geht es am Freitag, Samstag und Sonntag, und auch am Rosenmontag geht die Party ab 14 Uhr weiter. Am Aschermittwoch findet wieder das „Große Fischessen“ statt.

Adresse: Heerstraße 52, 53111 Bonn

Programm: Donnerstag ab 9.30 Uhr; Freitag, Samstag und Sonntag ab 18.30 Uhr; Montag von 14 bis 1 Uhr; Mittwoch "Großes Fischessen" ab 17.30 Uhr.

Harmonie Bonn

Die legendäre Musikkneipe leistet sich zum Sessionshöhepunkt nur einen Tag Pause, ansonsten wird konsequent gefeiert. Explizit eingeladen sind auch „Nicht-Jecken“ und Partygänger, die sich nicht unbedingt verkleiden wollen.

Adresse: Frongasse 28-30, 53121 Bonn

Programm: Donnerstag ab 17 Uhr (VVK 11,50 Euro), Freitag ab 20 Uhr (VVK 11,50 Euro), Sonntag ab 11 Uhr (EIntritt frei)

Bönnsch

6 Tage - 6 Partys, das ist das Motto des Bönnsch an der Sterntorbrücke. Los geht es schon am Vorabend von Weiberfastnacht mit den Köbesse. Von da an gibt es jeden Karnevalstag eine Party bei „Bönnsch em Hätze“.

Adresse: Sterntorbrücke 4, 53111 Bonn

Programm: Mittwoch ab 18 Uhr, Donnerstag ab 11.11 Uhr; Freitag, Samstag und Sonntag ab 18.11 Uhr; Montag ab 12.11 Uhr.

Gasthaus im Stiefel

Der Stiefel feiert „Stiefelfest“, und jeder Jeck, der was auf sich hält, sollte dabei sein. Der Reigen startet an Weiberfastnacht und endet mit „Kamelle, Strüßjer und Bützje“ an Rosenmontag.

Adresse: Bonngasse 30, 53111 Bonn

Programm: Donnerstag ab 11 Uhr (Eintritt 10 Euro); Freitag Confetti-Club ab 18 Uhr (freier Eintritt); Samstag Best of Karneval - Schlagerparty ab 18 Uhr (freier Eintritt); Montag Kamelle, Strüßjer und Bützje ab 11 Uhr (Eintritt 10 Euro).

Das Nyx

Das Nyx unterbricht sein übliches Pop- und Party-Programm wieder für ein paar Tage Ausnahmezustand. Von Donnerstag bis Montag wird jeden Tag gefeiert. Am Freitag ist die traditionelle „Trash Rekorder“-Party, am Samstag gibt es Karnevalskaraoke und am Montag die Party nach dem Zoch.

Adresse: Vorgebirgsstraße 19, 53111 Bonn

Programm: Donnerstag ab 12 Uhr; Freitag ab 21 Uhr (Eintritt 5 Euro); Samstag ab 19 Uhr; Montag ab 13 Uhr.

Bla

Karneval im Bla - die Punk Rock Bar ist an Weiberfastnacht „the right place for jeck people“. Los geht es ab 12 Uhr. Am Dienstagabend wird dann traditionell der Nubbel verbrannt, um die Session ausklingen zu lassen.

Adresse: Bornheimer Str. 20-22, 53111 Bonn

Programm: Donnerstag ab 12 Uhr; Dienstag ab 20 Uhr.

Die Wache

Als letzte Party-Adresse an einem langen Abend hat sich "Die Wache" ihren Ruf schon längst erfeiert. An Karneval geht es hier donnerstags um 14 Uhr los und endet erst Dienstagnacht in den frühen Morgenstunden - und das alles bei freiem Eintritt.

Adresse: Heerstraße 145, 53111 Bonn

Programm: Donnerstag bis Sonntag ab 14 Uhr, Montag ab 15 Uhr.

Zwitscherstube/Hotel Rheinland

Auch im "Zwiwi" wird natürlich Karneval gefeiert. Am Donnerstag geht es ab 17 Uhr für die „jecken Wiever“ und alle anderen Jecken los. Am Sonntag gibt es im Hotel Rheinland nebenan "vor dem Zoch" ein üppiges Frühstück (Achtung: Bis Weiberfastnacht muss reserviert werden!). Am Mittwoch endet die Session mit dem Fischessen, für das noch bis Rosenmontag Karten im Zwiwi oder im Hotel gekauft werden können.

Adresse: Rheinallee 17, 53173 Bonn

Programm: Donnerstag ab 17 Uhr, Freitag/Samstag ab 17.30 Uhr, Sonntag ab 15 Uhr, Montag/Dienstag ab 17.30 Uhr. Mittwoch Fischessen ab 19 Uhr.

Wirtshaus Rheinbücke

Das Wirtshaus Rheinbrücke in Beuel hat eine lange Tradition - auch im Karneval. Hier wird nicht nur Wieverfastelovend gefeiert, sondern zusätzlich am Samstag eine „Alaaf the 90s Party“, die Karneval und die Musik der 1990er verbindet.

Adresse: Konrad-Adenauer-Platz 2, 53225 Bonn

Program: Donnerstag ab 11.11 Uhr (Wieverfastelovend), Samstag ab 20 Uhr (Alaaf the 90s Party)