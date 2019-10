3. bis 6. Oktober : Tipps für das Wochenende in Bonn und der Region

Foto: Horst Müller "Ten Years After" in Aktion: Leo Lyon (links) am Bass und Joe Gooch an der Leadgitarre.

Bonn Der Tag der Deutschen Einheit und das darauffolgende Wochenende stehen an. Ausstellungen im Kunstmuseum, Musik und Theater, und das 22. Bonnfest warten auf Besucher



Donnerstag, 3. Oktober

West Side Story in der Oper Bonn

Das weltbekannte Musical nach der Idee von Jerome Robbins hat seinen Weg auf die Bühne der Bonner Oper gefunden. Inspriert wurde West Side Story von der Geschichte des Romeo-und-Julia-Themas: Zwei junge Verliebte, die verfeindeten Gruppen angehören. Die Musik von Leonard Berstein vereint Jazz und Tanzmusik der 50er Jahre und bringt bekannte Songs wie "Tonight" und "I Feel Pretty" in die Oper Bonn.

Wo: Theater Bonn Opernhaus, Am Boeselagerhof 1, 53111 Bonn

Wann: Donnerstag, 3. Oktober um 18 Uhr und Samstag, 5. Oktober um 19.30 Uhr

Tickets: unter 0228 77 8008 und theater-bonn.de

Kurzes Glück: Tony (Jan Rekeszus) und Maria (Marie Heeschen) in einer Szene aus Leonard Bernstein „West Side Story“. Foto: Beu

Junge Malerei in Deutschland

Im Rahmen der Austellung "Jetzt!" werden im Kunstmuseum Bonn Malereien von 53 KünstlerInnen der jungen Generationen gezeigt. Rund 500 Werke sind auch in Museen in Chemnitz, Wiesbaden und Hamburg zu sehen. Mit dem Austellungsprojekt soll ein Querschnitt durch die junge Malerei gegeben und der aktuelle Stand der Medien bestimmt werden.

Wo: Kunstmuseum Bonn, Helmut-Kohl-Allee 2

Wann: Donnerstag von 11 bis 18 Uhr

Tickets: unter kunstmuseum-bonn.de

Experimentieren für Kinder im Museum Bonn

Unser Alltag kann die verschiedensten Fragen aufwerfen: Was passiert, wenn das Klopapier reißt und gibt es Rüstungen aus Papier? Was passt alles in eine kleine Damenhandtasche? Die interaktive Experimentierausstellung für Familien im Deutschen Museum Bonn beschäftigt sich mit der Frage "Ist das möglich?" und lässt die Besucher die Antworten auf unterhaltsame Weise selbst herausfinden. Die Austellung des LVR-Industriemuseums endet mit einer großen Quizshow, in der Kinder, Jugendliche und Erwachsene ihr Wissen testen können.

Wo: Deutsches Museum Bonn, Ahrstraße 45

Wann: täglich von 9 bis 17 Uhr

Eintritt: Erwachsene 14 Euro, mit Ermäßigung 4,50 Euro

Tag der offenen Moschee

Seit 1997 werden am Tag der Deutschen Einheit bundesweit die Moscheen für Jedermann geöffnet und auch die Bonner Moschee-Gemeinde lädt zu Führungen und Diskussionen ein. Die Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion (Ditib) möchte am Tag der Wiedervereinigung die Verbundenheit zu nicht muslimischen Menschen ausdrücken. Der diesjährige Tag der Moschee findet unter dem Motto "Menschen machen Heimat/en. Was ist Heimat?" statt.

Wo: Liste zu Moscheen in Bonn unter tagderoffenenmoschee.de

Wann: Donnerstag, 3. Oktober

Familie Malentes 80er Jahre Party

Der Theaterpalast bringt mittwochs bis freitags die 80er Jahre unter dem Motto "99 Luftballons" zurück. Zu erwarten sind die Hits der 80er Jahre sowie schrille Kostüme und Frisuren.

Wo: Malentes Theater Palast, Godesberger Allee 69

Wann: Donnerstag bis Samstag, je um 19.30 Uhr, Sonntag um 18 Uhr

„Ich habe eine Melone getragen“: Malentes Version von „Dirty Dancing“ bei der Premiere von „99 Luftballons“. Foto: Barbara Frommann

Darttunier für den guten Zweck

Im Brückenforum findet ein Benefiz-Darttunier für alle statt, die Spaß am Dartspiel haben. Die Erlöse gehen an den Bonner Förderkreis für krebskranke Kinder und Jugendliche.

Wo: Brückenforum Bonn-Beuel, Friedrich-Breuer-Str. 17

Wann: von 14 bis 23 Uhr

Infos: (0228) 400090

Freitag, 4. Oktober

Bonnfest 2019

Zum 22. Mal werden die Straßen der Bonner Innenstadt im Rahmen des Bonnfests zu Festmeilen mit zahlreichen Ausstellern. Zwei Bühnen auf dem Markt- und dem Münsterplatz bieten Shows, Musik und Unterhaltung. Nach der Premiere im vergangenen Jahr werden auf der Friedrichstarße erneut verschiedene Weine angeboten. Eröffnet wird das Fest am Freitag um 18 Uhr auf dem Münsterplatz mit Musik von verschiedenen Künstlern. Parallel erklingen in der Universität Bonn das Orchester des collegium musicum und die Band Münchener Freiheit um 20.30 Uhr.

Wo: Bonner Innenstadt/ Münsterplatz/ Universität Bonn

Ein Rückblick auf das Bonnfest 2018. Foto: Benjamin Westhoff

Wann: ab 18 Uhr

Infos: Programm unter bonn-city.de

Dottendorfer Jazznacht

Im Rahmen der Dottendorfer Jazznacht spielen The Soulfisticated People im Ortszentrum Dottendorf. Laut Keyboarder und Soulsänger Yassmo' gehört Soulmusik zum "Kern des menschlichen Wesens." Gemeinsam mit seiner Band schafft er gefühlvolle Musik für jedes Publikum.

Wo: Dottendorfer Str. 37, 53129 Bonn

Die Saxofonistin Christine beim Dottendorfer Jazzfest. Foto: Sebastian Tews

Wann: Freitag, 20 Uhr

Tickets: 14,50 Euro unter ga-bonn.de/tickets

Flic Flac präsentiert "PUNXXX"

Pünktlich zu seinem 30-jährigen Jubiläum zeigt Flic Flac mit der neuen Show "PUNXXX" wieder einmal, dass er "nicht irgendein Zirkus" ist, und verspricht rebellisch-unangepasste Unterhaltung.

Wo: Dottendorfer Straße 165 in Bonn

Blauer Regen beim "Punxxx" in Bonn. Foto: Benjamin Westhoff

Wann: Freitag bis Sonntag, jeweils um 16 und 20 Uhr

Tickets: unter 0800/06060611 oder direkt vor Ort

Samstag, 5. Oktober

"Unknown Festival" beim Bonnfest

Auf dem Friedensplatz findet erstmals das Unknown Festival mit Electronic Dance Music statt. Tobias Nallinger und Tim Biedinger möchten den Electro-Fans die Möglichkeit geben, eine Veranstaltung mit rein elektronischer Musik zu besuchen. Den beiden jungen Unternehmern ist es wichtig, ein Zusammenspiel aus Musik, Licht und Dekoration zu präsentieren – die Thematik zum BonnFest wird „Dschungel“ und „Tempel“ sein. DJ’s aus ganz Deutschland werden den Sound angeben. Damit möchte city-marketing vor allem junge Gäste erreichen.

Wo: Münsterplatz

Wann: Samstag von 16 bis 22 Uhr

Eintritt: Der Eintritt ist frei

Naturfoto-Wettbewerb "Glanzlichter"

Noch bis zum 6. Januar 2020 werden im Museum Koenig die Siegerbilder des größten deutschen Naturfoto-Wettbewerbs "Glanzlichter 2019" ausgestellt. Dieses Jahr wurden über 18.600 Fotos von Fotografen aus rund 40 Ländern eingereicht.

Wo: Museum Koenig, Adenauerallee 160, 53113 Bonn

Eine Meise vor dem Maul einer Bärin: Besucher betrachten das Gewinnerbild der „Glanzlichter“ 2019. Foto: Maximilian Mühlens

Wann: Samstag, 10 bis 18 Uhr

Eintritt: Erwachsene 5 Euro, mit Ermäßigung 2,50 Euro

Travestieshow Ham & Egg

Unter dem Motto "Aus Spaß verkleidet" lädt die Travestieshow Ham & Egg zu einem satirischem Programm mit bunten Kostümen und unterhaltsamen Sketchen ein. Mit ihrem zehnten Abendprogramm touren sie aktuell durch die Städte Deutschlands.

Wo: Senftöpfchen-Theater, Große Neugasse 2-4, 50667 Köln

Ham & Egg stehen seit 20 Jahren auf der Bühne. Foto: Martin Gausmann

Wann: Samstag, 20 bis 23 Uhr

Tickets: ab 28 Euro unter 0221 2581058

50 Years of Woodstock-Festival-Celebration

Zum 50. Jubiläum des Woodstock-Festivals bringen Ten Years After ihren Bluesrock auf die Bühne der Bonner Harmonie. Die britische Band wurde im Jahr 1967 von Leo Lyons und Alvin Lee gegründet und ihr Auftritt war 1969 Teil des weltbekannten Festivals. Der Name der Gruppe ist eine Hommage an den Erfolgsmusiker Elvis Presley.

Wo: Harmonie Bonn, Frongasse 28-30, 53121 Bonn

Wann: Samstag, 20 Uhr

Tickets: 38 Euro unter bonnticket.de

Sonntag, 6. Oktober

Verkaufsoffener Sonntag beim Bonnfest 2019

Im Rahmen des Bonnfests werden die Läden auch am Sonntag von 13 bis 18.30 Uhr geöffnet. Zudem finden sich Musik und Tanzshows unter anderem auf dem Marktplatz und dem Münsterplatz. Den Abschluss macht der Chor collegium musicum der Universität Bonn mit der "Ode an die Freude" auf der Bühne am Alten Rathaus.

Wo: Innenstadt Bonn/ Marktplatz/ Münsterplatz

Wann: Sonntag, 12 bis 22 Uhr

Eintritt: frei

Eifel-Bunker-Tour

Im Rahmen einer Tagestour können drei Atomschutzbunker in Nordrhein-Westfalen besichtigt werden. Darunter sind der Regierungsbunker in Bad Neuenahr-Ahrweiler und die Bunker in Kall und Merchernich. Mit einem Reisebus geht die Führung durch die Geschichte der Atombunker und das damalige Krisenmanagement.

Wo: Start: Am Silberberg, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

Wann: Sonntag ab 10 Uhr

Infos: mehr Infos auf bunker-doku.de

Paddington Bärs erstes Konzert

Das Kinderkonzert nimmt die jungen Besucher mit nach London, auf der Reise von Bär Paddington. Moderiert wird das Konzert des Beethoven Orchesters Bonn von Janina Burgmer.

Wo: Brückenforum Beuel, Friedrich-Breuer-Straße 17

Wann: Sonntag, 12 Uhr