Zehn Konzerte in Privathäusern : Das bietet "Musik in den Häusern der Stadt" in Bonn

Im privaten Rahmen: Konzert beim Festival „Musik in den Häusern der Stadt“. Foto: Nikolai Stab

Bonn Das Festival „Musik in den Häusern der Stadt“ bietet zehn Konzerte in Bonn und Region. Unter anderem treten The Klezmer Tunes, das Duo Arrabalero, Daria’s Groove Foundation und das Simon Oslender Trio in Privathäusern oder an ungewöhnlichen Veranstaltungsorten auf.



Dimitri Schenker war in seinem früheren Leben Eiskunstlauf-Profi. Die Schlittschuhe hängen mittlerweile am Nagel, Schenker griff zur Klarinette. Zusammen mit Vadim Baev (Akkordeon) und Igor Mazritsky (Violine) bildet er das Trio The Klezmer Tunes. Aus der schier unendlichen Fundgrube der jüdischen Klezmermusik verarbeiten sie die Melodien auf ihre eigene Art, sämtliche Arrangements stammen von den Musikern selbst.

„Stars about the Shtetl“ mit The Klezmer Tunes

Für die Zuhörer bedeutet dies eine spannende Klangreise mit Klezmer-Verwandlungen und Verwandtschaften: von leichtfüßigen Säbeltänzen und Csárdás über finnische Polka bis hin zu Filmmusik und Mackie Messer. Unter dem Konzert-Titel „Stars above the Shtetl“ eröffnen die Klezmer Tunes am Mittwoch, 13. November (19 Uhr), im Privathaus von Petra und Ansgar Knipper am Ippendorfer Hobsweg 99 das Festival „Musik in den Häusern der Stadt“.

Seit 1998 veranstaltet der gemeinnützige Verein KunstSalon mit Sitz in Köln jene außergewöhnliche Konzertreihe in der Domstadt, in Bonn und Hamburg – ein Pendant mit Lesungen bildet die sommerliche „Literatur in den Häusern der Stadt“. Beide Festivals haben eines gemeinsam: Die Künstler treten vor kleinem Publikum in Privathäusern oder an ungewöhnlichen Veranstaltungsorten auf. Besonderes Markenzeichen: die Nähe zwischen Zuhörern und Musikern sowie Rezitatoren. Die diesjährige Ausgabe der „Musik in den Häusern der Stadt“ bietet vom 13. bis zum 17. November zehn Konzertabende mit 35 Musikern und Sängern an zehn Orten in Bonn und Umgebung.

„30 Jahre Saitenfeuer“ mit dem Duo Arrabalero

Unter das Motto „30 Jahre Saitenfeuer“ hat das Duo Arrabalero sein Konzert im Privathaus von Sabine und Bernd Siebdrat an der Drachenfelsstraße 4-7 in Bad Honnef (Donnerstag, 14. November, 19.30 Uhr) gestellt. Sebastian Reimann (Geige, Viola, rumänische Trompetengeige) und Gerhard Schwarz (Gitarre, Celtic Fiddle) sind in den drei Jahrzehnten ganz schön rumgekommen – als Finalisten beim Straßenmusik-Wettbewerb der Luzerner Festspiele, in einem alten Palazzo in Venedig, an einem Fjord in Norwegen oder in einem Bistro in Galway. Die vielseitigen Vollblutmusiker mischen Musette, Gypsy-Swing, Tango, Klezmer, Bluegrass, Tarantella, Folk, Waltz, Blues, Calypso, Bossa Polka, Jig und noch so manchen Stil mehr.

An der Musikhochschule in Arnheim hat sich das junge Sextett Daria’s Groove Foundation zusammengefunden. Frontfrau Daria Assmus ist gebürtige Bonnerin und widmet sich mit ihren Musikern Marco Silvestri (Gitarre), Helge Klein (Bass), Joshua Behrends (Keyboards), Konrad Matheus (Schlagzeug) und Julius Erdmann (Trompete) ausgesuchten Soul-Juwelen der letzten 50 Jahre. Gehuldigt wird etwa Aretha Franklin, Etta James, James Brown, Nina Simone oder Amy Winehouse. Das Konzert steigt bei Gastgeber Albert Schreiner, Haus Philosophenring 41 auf dem Bonner Heiderhof (Samstag, 16. November, 19 Uhr).

„Crazy Groove Night“ mit dem Simon Oslender Trio

Eine „Crazy Groove Night“ verspricht das Simon Oslender Trio, das am Sonntag, 17. November, ab 17.30 Uhr in der Deutschen Stiftung Denkmalschutz an der Schlegelstraße 1 im Bonner Zentrum gastiert. Simon Oslender sprang einst als Wunderkind an der Hammond-Orgel in die Szene, inzwischen gilt der 21-Jährige als der eines aufstrebenden Talente an Klavier, Orgel und Keyboards. Der gebürtige Aachener war bereits ab seinem zwölften Lebensjahr während seiner Schullaufbahn als Profimusiker in Europa, Japan und Australien auf Tournee. Nach Bonn kommt er mit seinen Kollegen Robert Schulenburg (Bass) und Hendrik Smock (Schlagzeug).