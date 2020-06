Umstrittener Filmklassiker : „Vom Winde verweht“ mit Warnhinweisen wieder bei HBO Max

Dicht gedrängt stehen 1939 Menschen vor dem Astor-Theater am Broadway in New York, um die Premiere des Films „Vom Winde verweht“ zu sehen. Foto: AP/dpa

New York Zwei Wochen nachdem HBO Max den Film „Vom Winde verweht“ aus dem Programm genommen hat, ist das umstrittene Südstaatenepos bei dem US-Streaminganbieter wieder erhältlich.

Ein anderes Begleit-Video geht auf das Leben der schwarzen Schauspielerin Hattie McDaniel ein. Sie hatte in dem Film eine Nebenrolle als Kindermädchen und gewann 1940 als erste Afroamerikanerin einen Oscar. Bei der Verleihung durfte sie wegen ihrer Hautfarbe aber nicht mit dem Team an einem Tisch sitzen, sondern war in den hinteren Teil des Raumes verbannt worden.

„Vom Winde verweht“ (1939) mit den Stars Vivien Leigh und Clark Gable erzählt die Geschichte der Gutsherrin Scarlett O'Hara in den US-Südstaaten zu Zeiten des Bürgerkrieges. Auch nach der Abschaffung der Sklaverei stehen mehrere afroamerikanische Charaktere freiwillig und loyal zu Scarletts Familie, Probleme durch Sklaverei werden in dem Klassiker nicht thematisiert.

John Ridley, Drehbuchautor des Sklavendramas „12 Years a Slave“, hatte Anfang Juni von HBO gefordert, das Liebesdrama aus dem Angebot zu nehmen. „Es ist ein Film, der in den Momenten, in denen er nicht ohnehin den Horror der Sklaverei ignoriert, einige der schmerzhaftesten Stereotype über People of Color verbreitet“, schrieb er in der „Los Angeles Times“. Der Streamingdienst reagierte mit der vorübergehenden Streichung des Films und der Ankündigung, ihn „mit einer Erläuterung seines historischen Kontexts und einer Distanzierung von den rassistischen Darstellungen“ ins Programm wiederaufzunehmen.