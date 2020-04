Mit 78 Jahren : Schauspieler Dieter Laser gestorben

Berlin Er drehte mit berühmten Hollywoodstars und stand zuletzt bei den Bad Hersfelder Theater-Festspielen auf der Bühne - jetzt ist Dieter Laser mit 78 Jahren gestorben.

Der Schauspieler Dieter Laser ist tot. Das teilte seine Frau Inge Laser am Freitag der Deutschen Presse-Agentur mit. Dieter Laser starb demnach bereits am 29. Februar in Berlin. Wenige Tage zuvor, am 17. Februar, war er 78 Jahre alt geworden.