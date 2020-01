Beste Filmkomödie : Golden Globe für „Once Upon a Time in Hollywood“

Als hätte er es geahnt: Quentin Tarantino gewinnt einen Golden Globe. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa.

Los Angeles Die Komödie „Once Upon a Time in Hollywood“ von Regisseur Quentin Tarantino hat den Golden Globe als beste Filmkomödie gewonnen. Das gab der Verband der Auslandspresse in der Nacht zum Montag in Beverly Hills bekannt.



(dpa)